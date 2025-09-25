Accellix, Inc. y Streck colaboran para impulsar la terapia celular con control de calidad

SAN JOSÉ (California) y LA VISTA (Nebraska)--(BUSINESS WIRE)--Accellix™, pionera en citometría de flujo automatizada, y Streck, líder reconocido en materiales de control de calidad para citometrías de flujo, hematología y diagnóstico molecular, acaban de anunciar una colaboración estratégica con la incorporación de la plataforma de fenotipado celular automatizada Accellix al sistema de control CD-Chex Plus® (RUO) de Streck.

La plataforma Accellix es un citómetro de flujo compacto y totalmente automatizado diseñado para entornos de alta demanda. Utiliza cartuchos microfluídicos de un solo uso para automatizar todo el proceso de fenotipado celular, desde la tinción con anticuerpos hasta la adquisición por citometría de flujo y el posterior análisis de datos. Así, se pueden obtener resultados rápidos y reproducibles sin necesidad de instrumentación compleja ni operarios especializados.

