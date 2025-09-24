OPEX® Corporation与DATAWIN GmbH达成合作，面向全球分销InoTec文档扫描仪

新泽西州穆尔斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- OPEX® Corporation是提供文档与邮件自动化创新解决方案的下一代自动化领域的全球领导者，该公司已与高端文档扫描仪领先制造商DATAWIN GmbH签署合作协议，使OPEX能够在全球范围内提供DATAWIN的InoTec文档扫描仪。

对于总部位于德国兰茨胡特附近埃尔戈尔丁的DATAWIN而言，此次联盟开启了新的国际市场，代表该公司首次建立全球分销合作伙伴关系。DATAWIN针对特定国家和地区的现有分销协议将继续有效。对OPEX而言，此次合作通过将桌面文档扫描仪纳入现有产品范围，进一步扩展了其产品组合。

DATAWIN GmbH首席执行官兼合伙人Johannes Boerboom表示：“我们很高兴与OPEX合作。通过其全球分销网络，OPEX为我们打开了此前无法触及的市场。同时，OPEX紧密的内部服务网络可确保为全球InoTec设备安装提供世界级支持。这使与OPEX的合作成为我们国际化战略的基石。我们坚信，本公司打造的是全球最优秀的桌面文档扫描仪，并希望将它们部署到全球各地。OPEX的自动化解决方案为此提供了绝佳环境。”

OPEX Corporation的先进文档与邮件自动化解决方案服务于广泛的行业，包括服务机构、银行与金融、保险、法律、政府、非营利组织等。该公司的文档成像与扫描产品组合包括旗舰Gemini® 和Falcon+® 系列，具备革命性的一键式文档扫描、灵活成像功能和无与伦比的效率。

OPEX总裁兼首席执行官David Stevens表示：“在OPEX，我们的使命始终是设计独特的自动化解决方案，帮助客户解决最复杂的业务挑战。在与DATAWIN的合作中，我们找到了一家与我们拥有相同核心价值观的公司。与OPEX一样，DATAWIN是一家私营企业，深度致力于长期客户关系，并自主设计和制造扫描仪，以确保最高水平的质量和可靠性。通过将InoTec桌面扫描仪与我们成熟的Gemini和Falcon扫描仪搭配提供，我们能够交付市场上最灵活、最可靠的扫描解决方案组合。”

关于OPEX

OPEX® Corporation是下一代自动化领域的全球领导者，为仓库、文件和邮件自动化提供创新、独特的解决方案。公司总部位于新泽西州穆尔斯敦，在新泽西州彭索金、德州普莱诺、法国、德国、瑞士、英国和澳大利亚设有分支机构。OPEX拥有近1600名员工，他们不断重新构想并提供定制化且可扩展的技术解决方案，以解决当下及未来的业务挑战。2025年是该公司在Stevens家族数代人拥有和领导下成立50周年。

关于DATAWIN

DATAWIN GmbH总部位于德国兰茨胡特附近的埃尔戈尔丁，旗下拥有三个独立的扫描仪和成像品牌：DATAWIN、InoTec SCAMAX® 和BAPIS。DATAWIN品牌开发、设计和制造定制大容量OMR扫描仪及相关组件。InoTec SCAMAX®品牌总部位于黑森州沃尔弗斯海姆，通过其高度可靠的InoTec SCAMAX®文档扫描仪和分拣机，为全球客户优化采集流程，助力其实现卓越的智能文档处理(IDP)。BAPIS品牌为行业和研究客户提供成像与数字控制领域经过应用优化的解决方案和咨询服务，包括硬件、软件和固件的开发、设计、生产与优化。DATAWIN GmbH的产品被广泛应用于全球各个行业——在需要快速可靠地将大量纸质信息数字化、处理和分拣的场景中均有涉足。典型应用包括文档归档、入站邮件和收据采集、选举以及文档工作流程。DATAWIN GmbH已通过欧洲ISO 9001:2015质量标准认证，隶属于德国领先IT服务提供商DATAGROUP旗下的企业集团。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。