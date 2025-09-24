-

Perma-Pipe International Holdings, Inc. kondigt contracten ter waarde van 30 miljoen dollar aan en de goedkeuring van een strategische mijlpaal voor Saudi Aramco

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) heeft vandaag bekendgemaakt dat haar Saoedi-Arabische bedrijfsonderdeel formele technische en commerciële goedkeuring heeft gekregen van Saudi Aramco, 's werelds grootste oliemaatschappij. Deze goedkeuring betekent een belangrijke kans voor de bedrijfsuitbreiding van Perma-Pipe in het Koninkrijk, waardoor het bedrijf rechtstreeks de olie- en gassector kan bedienen. Dit is een cruciale stap voorwaarts in het langetermijnstrategisch plan om zijn aanwezigheid te versterken en zijn productaanbod in het Midden-Oosten te verhogen.

Tot nu toe was Perma-Pipe's toegang tot de Saoedische markt voornamelijk geconcentreerd op stadsverwarming en -koeling (DHC).

