Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布斩获3,000万美元合同并取得Saudi Aramco战略性里程碑审批

美国得克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc.（纳斯达克代码：PPIH）今日宣布，其沙特阿拉伯业务部门已正式获得全球最大石油公司——Saudi Aramco的技术与商务审批。此次审批大幅拓展了Perma-Pipe在沙特的市场机遇，使公司能够直接服务于石油和天然气行业。这一进展是公司长期战略规划中的关键里程碑，将进一步巩固其在中东地区的布局，并持续丰富和拓展其产品与服务组合。

迄今为止，Perma-Pipe在沙特市场的业务主要集中于区域供热与制冷（DHC）领域。随着这项新审批的获批，公司现已处于有利地位，可积极参与沙特管道涂层市场——这一市场不仅是中东地区规模最大者，同时还位列全球前列。

这一里程碑不仅彰显了Perma-Pipe对支持沙特基础设施建设和能源发展目标的坚定承诺，同时也与公司在高潜力国际市场中实现可持续增长的战略愿景高度契合。

公司同时宣布，其全球业务近期再度斩获价值3,000万美元的新项目合同，不仅进一步充实了现有订单储备，也再次印证了市场对Perma-Pipe管道涂层与管道防护系统日益增长的需求。

Perma-Pipe中东及北非区高级副总裁Adham Sharkawi表示：“获得Saudi Aramco的审批一直是公司战略增长规划中的关键目标，此次成功获批标志着我们在沙特业务中迈出了重要一步。这不仅使我们能够以创新的解决方案直接服务于全球领先的能源企业，并可满足最高行业标准，同时也为我们在沙特的进一步发展奠定了坚实基础。”

Perma-Pipe International Holdings总裁兼首席执行官Saleh Sagr表示：“获得Saudi Aramco的审批，是我们成功落实业务规划的又一有力佐证。通过对地域、市场及产品的持续拓展，公司不仅实现了订单储备的快速增长，也实现了盈利能力的稳步提升。这一具有里程碑意义的成果，凸显了我们卓越的技术实力以及对沙特市场的坚定承诺。结合第三季度在全球范围内新获得的3,000万美元项目合同，这些成果正是公司深思熟虑的决策、周密的战略规划、卓越的团队协作以及清晰的增长愿景的直接体现。此次更新中所展现的每一项成就，均彰显了我们坚定不移地通过前瞻性战略实现可持续增长和长期价值创造的承诺。”

Perma-Pipe在中东地区已深耕数十年，并持续不断地加大本地投资，以支持沙特“2030愿景”目标及其不断扩展的能源基础设施建设，同时也服务于整个区域的长远发展。

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.（纳斯达克代码：PPIH）是全球领先的预制保温管道与泄漏检测系统供应商，产品广泛应用于石油与天然气、区域供热与制冷及其他领域。凭借深厚的工程与制造专业能力，公司致力于研发创新管道解决方案，以应对多种液体在安全与高效运输方面的复杂挑战。目前，Perma-Pipe在六个国家共设有十四个运营基地。

前瞻性声明

本新闻稿中所包含的部分陈述及信息，如可通过前瞻性措辞加以识别，即构成1933年《证券法》第27A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21E条（经修订）所界定的“前瞻性声明”，并受其中安全港条款保护。其中包括但不限于关于公司未来预期业绩和运营的声明。此类声明应被视为受公司经营和业务环境中诸多风险与不确定性制约。相关风险和不确定性包括但不限于：(i) 新冠肺炎（“COVID-19”）对公司经营业绩、财务状况及现金流的影响；(ii) 石油与天然气价格波动及其对公司产品订单量的影响；(iii) 公司能否遵守其信贷安排中的所有契约；(iv) 公司偿还债务及续签到期的国际信贷安排的能力；(v) 公司有效执行战略规划并实现盈利及正向现金流的能力；(vi) 全球经济疲软与波动的影响；(vii) 钢材价格波动，以及公司能否通过产品提价来抵消成本上升；(viii) 公司产品的订单接收、执行、交付及验收的时间安排；(ix) 政府在使用公司产品的项目上支出减少，以及非政府客户在流动性和资本获取方面的挑战；(x) 公司在大型合同中能否成功协商分期付款安排；(xi) 现有竞争对手的激进定价以及新竞争者进入公司所处市场；(xii) 公司能否以有利价格采购原材料并维持与供应商的良好关系；(xiii) 公司能否生产无潜在缺陷的产品，以及能否向供应缺陷材料的供应商追偿；(xiv) 公司在手订单的减少或取消；(xv) 公司能否收回应收的中东项目款项；(xvi) 与公司国际业务运营相关的风险与不确定性；(xvii) 公司吸引并留住高管及关键人才的能力；(xviii) 公司能否实现其增长举措预期效益的能力；(xix) 公司能否正确解读税收法规与立法的变化；(xx) 公司能否使用其结转的经营亏损；(xxi) 由于公司在完工百分比收入确认中的估计不准确而导致的已确认收入与利润的冲销；(xxii) 公司未能建立及保持有效的财务报告内部控制；(xxiii) 网络安全威胁对公司信息技术系统的影响。公司股东、潜在投资者及其他读者在评估上述前瞻性声明时，应谨慎考虑这些因素，并切勿对该等声明过度依赖。本新闻稿中的前瞻性声明仅截至发布之日有效，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性声明的义务。关于可能影响公司业绩的更多详细信息，参见公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，相关资料可于https://www.sec.gov及公司官网投资者中心（http://investors.permapipe.com）查阅。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。