OPEX®（オペックス）コーポレーションがDATAWIN GmbHと提携し、InoTec製ドキュメントスキャナーを世界展開

ニュージャージー州ムアズタウン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- OPEX®（オペックス）コーポレーションは、書類および郵便の自動化に革新的なソリューションを提供する次世代オートメーションの世界的リーダーです。同社は、プレミアム・ドキュメントスキャナーの大手メーカーであるDATAWIN GmbHとパートナーシップ契約を締結しました。これによりオペックスは、DATAWINのInoTec製ドキュメントスキャナーを世界へ提供することが可能になります。

ドイツ・ランツフート近郊のエルゴルディングに本社を置くDATAWINにとって、この提携は初のグローバルな販売契約であり、新たな国際市場への扉を開きます。なお、同社がすでに締結している国別・地域別の販売契約は引き続き維持されます。オペックスにとって、この協業は既存の製品ラインアップにデスクトップ型ドキュメントスキャナーを加えることで、製品ポートフォリオをさらに拡充するものとなっています。

「オペックスと提携できることを大変嬉しく思います」と、DATAWIN GmbHの最高経営責任者（CEO）兼パートナーであるヨハネス・ボエルボーム氏は述べています。「オペックスのグローバル販売ネットワークを通じて、これまで手が届かなかった市場にアクセスできるようになります。同時に、オペックスの緊密に構築された社内サービスネットワークによって、世界中のInoTec導入先に対し、世界トップクラスのサポートが保証されます。このことから、オペックスとの提携は当社の国際化戦略の中核となっています。私たちは、世界最高のデスクトップ型ドキュメントスキャナーの製造元であると強く信じており、それを世界中で展開したいと考えています。オペックスの自動化ソリューションは、まさにそれを実現するための優れた環境を提供してくれます。」

オペックスの最先端の文書・郵便自動化ソリューションは、サービス・ビューロー、銀行・金融、保険、法律、政府、非営利団体など、幅広い業界で活用されています。同社のドキュメントイメージングおよびスキャナー製品群には、画期的なOne Touch（ワンタッチ）ドキュメントスキャン、柔軟なイメージング、比類なき効率性を備えた主力製品 Gemini® およびFalcon+® シリーズが含まれています。

「オペックスは、お客様が最も複雑なビジネス課題を解決できるよう支援する、独自の自動化ソリューションを設計することを常に使命としてきました」と、オペックスの社長兼CEOであるデイビッド・スティーブンスは述べています。「DATAWINとの提携にあたり、自社と中核的価値観を共有する企業に出会うことができました。オペックスと同様に、DATAWINも非公開企業であり、長期的なお客様との関係構築に深く注力するとともに、最高レベルの品質と信頼性を確保するために自社でスキャナーを設計・製造しています。実績あるGeminiおよびFalconスキャナーに加えてInoTecのデスクトップ型スキャナーを提供することで、市場で最も柔軟かつ信頼性の高いスキャナーソリューションのラインアップをお届けすることができます。」

オペックスについて

OPEX®（オペックス）コーポレーションは、倉庫、文書、郵便の自動化のための革新的で独自のソリューションを提供する次世代オートメーションの世界的リーダーです。私たちは本社をニュージャージー州ムアズタウンに構え、ニュージャージー州ペンサウケン、テキサス州プレイノ、フランス、ドイツ、スイス、イギリス、オーストラリアに拠点を展開しています。また、オペックスは約1600人の従業員を擁し、今日および未来のビジネス課題を解決するために、カスタマイズ可能でスケーラブルな技術ソリューションを絶えず再構築および提供しています。2025年は、スティーブンス家による世代を超えた所有とリーダーシップのもと、オペックスが創業50 周年を迎える節目の年となります。

DATAWINについて

ドイツ・ランツフート近郊のエルゴルディングに本社を置くDATAWIN GmbHは、DATAWIN、InoTec SCAMAX® 、BAPISという3つの独立したスキャナーおよびイメージングブランドを展開しています。DATAWINブランドは、カスタム仕様の大容量OMRスキャナーおよび関連部品の開発、設計、製造を行っています。ヘッセン州ヴェルファースハイムに拠点を置くInoTec SCAMAX®ブランドは、極めて信頼性の高いInoTec SCAMAX®ドキュメントスキャナーおよびソーターによって世界中の顧客のキャプチャプロセスを最適化し、卓越したインテリジェント・ドキュメント・プロセッシング（IDP）の実現を可能にしています。BAPISブランドは、産業界および研究分野の顧客に対し、イメージングおよびデジタル制御に関するアプリケーション最適化ソリューションとコンサルティングを提供しており、これには、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアの開発、設計、製造、改良が含まれます。DATAWIN GmbHの製品は、紙ベースの大量情報を迅速かつ確実にデジタル化・処理・仕分けする必要がある業界において、世界中で利用されています。主な用途には、文書アーカイブ、受信郵便や領収書のキャプチャ、選挙、文書ワークフローが含まれます。DATAWIN GmbHは、欧州の認証機関によるISO 9001:2015品質規格認証を取得しており、ドイツを代表するITサービスプロバイダーの1つであるDATAGROUPの拡大企業グループに属しています。

