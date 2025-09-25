Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia la adjudicación de contratos por un valor de 30 millones de dólares y la aprobación de un hito estratégico para Saudi Aramco

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunció hoy que su unidad de negocio en Arabia Saudita recibió la aprobación técnica y comercial formal por parte de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo. Esta aprobación amplía significativamente las oportunidades de negocio de Perma-Pipe en el Reino, lo que le permite prestar servicios directamente al sector del petróleo y el gas, un avance crucial en su plan estratégico a largo plazo para fortalecer su presencia y ampliar su oferta de productos en Oriente Medio.

Hasta ahora, el acceso de Perma-Pipe al mercado saudí se centraba principalmente en la calefacción y refrigeración urbanas (DHC). Con esta nueva aprobación, la empresa se encuentra en una posición privilegiada para participar en el mercado de recubrimiento de tuberías de Arabia Saudita, el más grande de Oriente Medio y uno de los más importantes del mundo.

Este hito refuerza el compromiso de Perma-Pipe de apoyar las ambiciones energéticas y de infraestructura del Reino, al tiempo que se alinea con la visión de la compañía orientada al crecimiento sostenible en mercados internacionales de alto potencial.

La empresa también informó que sus operaciones globales se han asegurado recientemente $30 millones adicionales en nuevas adjudicaciones de proyectos, lo que se suma a su creciente cartera de pedidos y brinda una validación adicional de la creciente demanda de sistemas de contención y revestimiento de tuberías diseñados por Perma-Pipe.

Adham Sharkawi, vicepresidente sénior para Oriente Medio y Norte de África, declaró: “Obtener la aprobación de Saudi Aramco ha sido un objetivo clave en el plan de crecimiento estratégico de nuestra empresa y representa un gran avance para nuestras operaciones en el Reino. Nos permite apoyar directamente a una de las empresas energéticas líderes a nivel mundial con soluciones innovadoras que cumplen con los más altos estándares de la industria, a la vez que nos posiciona para un mayor crecimiento en Arabia Saudita”.

Saleh Sagr, presidente y director ejecutivo de Perma-Pipe International Holdings, agregó: “La aprobación de Saudi Aramco es otro ejemplo de la exitosa ejecución de nuestro plan de negocios, que incluye la expansión geográfica, de mercado y de productos, lo que ha resultado en un rápido aumento de la cartera de pedidos y un crecimiento rentable. Este logro histórico para Perma-Pipe pone de realce la solidez de nuestras capacidades técnicas y nuestro compromiso con el Reino. Junto con los 30 millones de dólares en adjudicaciones de proyectos en el tercer trimestre en nuestras operaciones globales, estos resultados son el resultado directo de decisiones deliberadas, una planificación minuciosa, un excelente trabajo en equipo y una clara visión de crecimiento e impacto. Cada logro destacado en esta actualización destaca nuestro compromiso continuo con la obtención de resultados mediante estrategias inteligentes y con visión de futuro”.

Perma-Pipe opera en Medio Oriente hace décadas y la compañía continúa invirtiendo en capacidades locales para apoyar los objetivos Visión 2030 del Reino y su creciente infraestructura energética, así como en otras partes de la Región.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) es líder mundial en tuberías preaisladas y sistemas de detección de fugas para la industria del petróleo y el gas, la calefacción y refrigeración urbanas, y otras aplicaciones. Aplica su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven los complejos desafíos del transporte seguro y eficiente de diversos tipos de líquidos. En total, Perma-Pipe opera en catorce ubicaciones en seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otra información contenida en este comunicado de prensa que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva constituyen “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmiendas, y están sujetas a los puertos seguros creados por la misma, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre el desempeño y las operaciones futuras esperadas de la Compañía. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los muchos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno comercial de la Compañía. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: (i) el impacto del coronavirus (“COVID-19”) en los resultados de las operaciones, la situación financiera y los flujos de efectivo de la Compañía; (ii) las fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas natural y su impacto en el volumen de pedidos de los clientes para los productos de la Compañía; (iii) la capacidad de la Compañía para cumplir con todos los convenios en sus líneas de crédito; (iv) la capacidad de la Compañía para pagar su deuda y renovar las líneas de crédito internacionales que vencen; (v) la capacidad de la Compañía para ejecutar eficazmente su plan estratégico y lograr rentabilidad y flujos de efectivo positivos; (vi) el impacto de la debilidad y volatilidad económica mundial; (vii) las fluctuaciones en los precios del acero y la capacidad de la Compañía para compensar los aumentos en los precios del acero a través de aumentos de precios en sus productos; (viii) el momento de la recepción, ejecución, entrega y aceptación de pedidos de los productos de la Compañía; (ix) las disminuciones en el gasto gubernamental en proyectos que utilizan los productos de la Compañía y los desafíos a la liquidez y el acceso a fondos de capital de los clientes no gubernamentales de la Compañía; (x) la capacidad de la Compañía para negociar con éxito acuerdos de facturación progresiva para sus grandes contratos; (xi) los precios agresivos de los competidores existentes y la entrada de nuevos competidores en los mercados en los que opera la Compañía; (xii) la capacidad de la Compañía para comprar materias primas a precios favorables y mantener relaciones beneficiosas con sus proveedores; (xiii) la capacidad de la Compañía para fabricar productos libres de defectos latentes y recuperarse de los proveedores que puedan proporcionar materiales defectuosos a la Compañía; (xiv) reducciones o cancelaciones de pedidos incluidos en el backlog de la Compañía; (xv) la capacidad de la Compañía para cobrar una cuenta por cobrar relacionada con un proyecto en Oriente Medio; (xvi) los riesgos e incertidumbres relacionados con las operaciones comerciales internacionales de la Compañía; (xvii) la capacidad de la empresa para atraer y retener a altos directivos y personal clave; (xviii) la capacidad de la Compañía para lograr los beneficios esperados de sus iniciativas de crecimiento; (xix) la capacidad de la Compañía para interpretar los cambios en la normativa y la legislación fiscales; (xx) la capacidad de la Compañía para utilizar sus pérdidas operativas netas trasladadas a ejercicios posteriores; (xxi) las reversiones de ingresos y beneficios registrados anteriormente como resultado de estimaciones inexactas realizadas en relación con el reconocimiento de ingresos por porcentaje de finalización de la Compañía; (xxii) la incapacidad de la Compañía para establecer y mantener un control interno eficaz sobre la información financiera; y (xxiii) el impacto de las amenazas a la ciberseguridad en los sistemas de tecnología de la información de la Compañía. Se insta a los accionistas, inversores potenciales y otros lectores a que consideren cuidadosamente estos factores al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no confíen indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas aquí realizadas se hacen únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Se puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro rendimiento en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores, disponibles en https://www.sec.gov y en la sección Centro de Inversores de nuestro sitio web (http://investors.permapipe.com).

