-

Accellix, Inc. en Streck werken samen om celtherapie met kwaliteitscontrole te bevorderen

SAN JOSE, Calif. & LA VISTA, Neb.--(BUSINESS WIRE)--Accellix™, een pionier op het gebied van geautomatiseerde flowcytometrie, en Streck, een erkend leider in kwaliteitscontrolematerialen voor flowcytometrie, hematologie en moleculaire diagnostiek, hebben een strategische samenwerking aangekondigd met de toevoeging van het Accellix Automated Cell Phenotyping Platform aan Streck's CD-Chex Plus® (RUO) controlesysteem.

Het Accellix-platform is een compacte, volledig geautomatiseerde flowcytometer, ontworpen voor point-of-need omgevingen. Het maakt gebruik van microfluïdische cartridges voor eenmalig gebruik om het volledige fenotyperingsproces van cellen te automatiseren, van antilichaamkleuring tot flowcytometrie-acquisitie en gegevensanalyse. Dit zorgt voor snelle, reproduceerbare resultaten zonder de noodzaak van complexe instrumenten of gespecialiseerde bedieners.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

info@accellix.com
hello@streck.com

Industry:

Accellix, Inc.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

info@accellix.com
hello@streck.com

More News From Accellix, Inc.

Samenvatting: Accellix benoemt dr. Félix A. Montero-Julian tot Vice President Scientific Affairs

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Accellix, een wereldleider in snelle point-of-need cytometrieoplossingen, kondigt met genoegen de benoeming aan van Félix A. Montero-Julian, PhD, tot Vice President Scientific Affairs. Dr. Montero-Julian brengt meer dan 30 jaar internationale ervaring in wetenschappelijke zaken, analytische ontwikkeling en regelgevende wetenschap mee ter ondersteuning van de strategische visie en innovatiestrategie van Accellix. Dr. Montero-Julian komt van bioMérieux, waar hij...

Samenvatting: Platform van Accellix gekozen door het Amerikaanse Rode Kruis voor snelle en nauwkeurige karakterisering van allogene bronmaterialen voor de ontwikkeling van celtherapie

SAN JOSE, Calif. & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--De divisie Cell and Gene Therapy Solutions (CGTS) van het Amerikaanse Rode Kruis, een toonaangevende leverancier van bronmaterialen voor allogene celtherapie, heeft Accellix, Inc., de ontwikkelaar van het geautomatiseerde flowcytometrieplatform voor tests op de plaats waar deze nodig zijn (point-of-need tests), geselecteerd om Accellix-instrumenten en -tests te leveren op zijn CGTS-verzamellocaties, teneinde de karakterisering van bronmaterialen d...
Back to Newsroom