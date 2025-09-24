OPEX® Corporation Partners com DATAWIN GmbH distribuem scanners de documentos InoTec a nível mundial

MOORESTOWN, Nova Jersey--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, líder mundial em automação de última geração, oferecendo soluções inovadoras para automação de documentos e correspondências, assinou um contrato de parceria com a DATAWIN GmbH, líder na fabricação de scanners de documentos de alta qualidade, permitindo que a OPEX ofereça a DATAWIN scanners de documentos InoTec a nível mundial.

Para a DATAWIN, com sede em Ergolding, perto de Landshut, Alemanha, esta aliança abre novos mercados internacionais, representando a primeira parceria de distribuição internacional da empresa. Os atuais contratos de distribuição específicos por país e região da DATAWIN irão permanecer em vigor. Para a OPEX, a cooperação expande ainda mais seu portfólio, ao incorporar scanners de documentos de mesa a seu atual escopo de ofertas.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a OPEX", disse Johannes Boerboom, Diretor Executivo e Sócio da DATAWIN GmbH. "Através de sua rede de distribuição mundial, a OPEX abre acesso a mercados que antes estavam fora de nosso alcance. Ao mesmo tempo, a rede de serviços interna e integrada da OPEX garante suporte de classe mundial para as instalações da InoTec em todo o mundo. Isso torna a parceria com a OPEX um pilar essencial de nossa estratégia de internacionalização. Estamos convencidos que fabricamos os melhores scanners de documentos de mesa do mundo e queremos que sejam distribuídos ao redor do mundo. As soluções de automação da OPEX oferecem um excelente ambiente exatamente para este fim."

As soluções de última geração para automação de documentos e correspondências da OPEX Corporation atendem a uma ampla gama de setores, incluindo escritórios de serviços, bancos e finanças, seguros, direito, governo, organizações sem fins lucrativos e muito mais. O portfólio de sistemas de imagens e digitalização de documentos da empresa inclui seus principais séries Gemini® e Falcon+® , apresentando a revolucionária digitalização de documentos One Touch, sistemas de imagens flexíveis e eficiência incomparável.

"Na OPEX, nossa missão sempre foi desenvolver soluções automatizadas exclusivas que ajudem nossos clientes a superar até mesmo os desafios empresariais mais complexos", disse David Stevens, Presidente e Diretor Executivo da OPEX. "Ao firmarmos parceria com a DATAWIN, encontramos uma empresa que compartilha nossos valores fundamentais. Assim como a OPEX, a DATAWIN é uma empresa de capital fechado, profundamente comprometida com relacionamentos a longo prazo com os clientes, projetando e fabricando seus próprios scanners para garantir os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade. Ao oferecer scanners de mesa InoTec junto com nossos comprovados scanners Gemini e Falcon, podemos proporcionar o portfólio de soluções de digitalização mais flexível e confiável do mercado."

Sobre a OPEX

A OPEX® Corporation é líder mundial em automação de última geração, oferecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correspondências. Com sede em Moorestown, Nova Jersey, e instalações em Pennsauken, Nova Jersey; Plano, Texas; França; Alemanha; Suíça; Reino Unido; e Austrália, a OPEX conta com quase 1.600 funcionários que reinventam e entregam continuamente soluções tecnológicas personalizadas e escaláveis ​​para solucionar os desafios empresariais atuais e futuros. O ano de 2025 marca o 50o aniversário da empresa sob a propriedade e liderança multigeracional da família Stevens.

Sobre a DATAWIN

A DATAWIN GmbH, com sede em Ergolding, perto de Landshut, Alemanha, reúne três marcas independentes de scanners e sistemas de imagens: DATAWIN, InoTec SCAMAX® e BAPIS. A marca DATAWIN desenvolve, projeta e fabrica scanners OMR personalizados de alto volume e componentes relacionados. A marca InoTec SCAMAX®, com sede em Wölfersheim, Hessen, otimiza os processos de captura para clientes em todo o mundo com seus scanners e classificadores de documentos InoTec SCAMAX® altamente confiáveis, que os capacita a obter um excepcional Processamento Inteligente de Documentos (IDP). A marca BAPIS oferece aos clientes de pesquisa e da indústria soluções otimizadas para aplicações e consultoria em sistemas de imagens e controle digital. Isso inclui o desenvolvimento, projeto, produção e refinamento de hardware, software e firmware. Os produtos da DATAWIN GmbH são utilizados ​​em todos os setores e em todo o mundo, onde quer que grandes volumes de informações em papel precisem ser digitalizados, processados ​​e classificados de modo rápido e confiável. As aplicações usuais incluem arquivamento de documentos, captura de correspondências e recibos, eleições e fluxos de trabalho de documentação. A DATAWIN GmbH é certificada pela norma de qualidade europeia ISO 9001:2015, sendo parte do grupo corporativo ampliado da DATAGROUP, uma das principais provedoras de serviços de TI da Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.