Andersen Global gründet Mitgliedsfirma in Tansania

Andersen in Tansania wurde 2012 gegründet und ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das nationalen und internationalen Kunden umfassende Beratungslösungen anbietet. Die Kanzlei genießt hohes Ansehen aufgrund ihrer technischen Kompetenz und strategischen Weitsicht in Bereichen wie Steuerkonformität, Restrukturierung, finanzielle Due Diligence und Risikomanagement, Lohnbuchhaltung und Risikominderung. Mit seinem kommerziellen und lösungsorientierten Ansatz ist das Team in wichtigen Branchen wie Energie, Immobilien, Gesundheitswesen, industrielle Fertigung, Bankwesen und Logistik tätig.

„Der Wechsel zur Marke Andersen bedeutet den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für unser Unternehmen“, so Olive Mosha, Managing Director der Kanzlei. „Wir haben uns den Ruf erarbeitet, die Ursachen komplexer Probleme zu identifizieren und individuell abgestimmte, hochwertige Lösungen zu entwickeln. Mit diesem Schritt stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit umfangreicheren Ressourcen, umfassenderen Perspektiven und den multidisziplinären Kompetenzen zu unterstützen, die der globale Markt von heute verlangt.“

„Andersen in Tansania bringt fundierte fachliche Kompetenzen und eine klare kommerzielle Denkweise in unsere wachsende afrikanische Plattform ein“, erklärt Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. „Dieser Schritt erweitert nicht nur unsere Steuerberatungskompetenzen in der Region, sondern spiegelt auch unseren gemeinsamen Anspruch wider, weltweit integrierte, erstklassige Dienstleistungen zu erbringen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich selbständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, für die Steuer-, Rechts- und Wertermittlungsfachleute aus aller Welt tätig sind. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 20.000 Expertinnen und Experten. Über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner ist Andersen Global an über 600 Standorten vertreten.

