Variational AIがメルクと協業、創薬に生成AIを活用へ

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 生成AIを活用する創薬企業であるVariational AI, Inc.は、メルク（米国およびカナダ以外では「MSD）との協業を発表しました。これにより、 Variational AIのEnki™プラットフォームを活用し、2つの非公開ターゲットに対する新規低分子候補を設計・最適化します。

本契約に基づき、Variational AIはメルクの独自データで学習させた微調整版Enki™プラットフォームを活用し、メルクが指定する治療ターゲットに対する低分子候補を生成・最適化します。メルクは、本協業から生じる化合物を独占的に開発・商業化する権利を有します。Variational AIは契約に基づく一時金を受け取り、さらに最大で3億4,900万米ドルに達することが見込まれるマイルストーン支払いを受け取ることができます。

「当社の独自の機械学習アルゴリズムをメルクの広範かつ貴重なデータセットに適用し、これまでにない性能と精度を備えた独自の微調整済みジェネレーティブモデルを創出できることを非常に期待しています」とVariational AIの最高経営責任者（CEO）であるハンドル・キムは述べました。「これは、創薬のユニット・エコノミクスを大きく加速させ、再定義する可能性を秘めた魅力的な枠組みです。」

「メルクは、創薬プロセスの初期段階において候補化合物の効率、速度、品質を向上させるためにAIの可能性を活用する取り組みを進めています」と、メルク研究開発部門（Merck Research Laboratories）のバイスプレジデント兼創薬化学部門責任者であるロバート・M・ガルバッチオ博士は述べています。「Variational AIと協力し、同社のEnki™プラットフォームを難易度の高い治療ターゲットに適用していくことを楽しみにしています。」

Variational AIのEnki™プラットフォームは、同社の内部データ、公開データ全体を網羅的に収集・精選したデータセット、そして独自のジェネレーティブモデルを学習させた基盤モデルに基づいており、パートナーのターゲット製品プロファイルに従って低分子リード化合物の創出と最適化を行っています。

Variational AIについて

Variational AIは、カナダのバンクーバーに拠点を置く、ベンチャーキャピタルの支援を受けた生成AI創薬企業です。同社はMIT（マサチューセッツ工科大学）、Caltech（カリフォルニア工科大学）、Google Research、Microsoft Research、D-Wave Quantum出身の機械学習研究者によって設立されました。同社独自のEnki™プラットフォームは最先端の生成AIモデルを活用し、成功確率を高めた新規かつ最適化された低分子を設計することで、革新的治療薬の発見・開発を加速します。詳細はwww.variational.aiをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。