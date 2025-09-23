-

Infobip e Oracle collaborano per trasformare le conversazioni dei clienti integrando WhatsApp e SMS Integration

La nuova integrazione offre interazioni omnicanale con i clienti, semplificate e basate sull'AI, migliorando la soddisfazione e l'efficienza operativa

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, una piattaforma di comunicazione globale sul cloud nonché partner di Oracle, e Oracle hanno ampliato le capacità di Oracle Fusion Cloud Service integrando direttamente la messaggistica di WhatsApp e degli SMS. Disponibile su Oracle Cloud Marketplace, questa integrazione consente alle aziende di fornire esperienze clienti più ricche e interattive coinvolgendo i clienti in canali di messaggistica molto utilizzati.

Mentre i clienti pretendono sempre più spesso interazioni immediate e personalizzate nei loro canali preferiti, questa nuova integrazione potenzia le capacità di comunicazione esistenti di Oracle Cloud Service. L'aggiunta di WhatsApp e SMS assieme alla Live Chat nativa aiuta le aziende a unificare le interazioni con i clienti tramite un unico ambiente di assistenza semplificato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

