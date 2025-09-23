Andersen Consulting與Indigo深化技術能力合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Indigo簽署新合作協議來擴大其技術轉型能力。Indigo是一家總部位於葡萄牙的精品顧問公司，以憑藉低程式碼和AI執行數位化策略的專業能力而著稱。

在執行合夥人Frederico Mangas的領導下，Indigo已成為企業在複雜數位化轉型過程中值得信賴的顧問。該公司利用低程式碼技術（尤其是OutSystems平台），在多個產業建構協作式Web和行動應用、AI增強型解決方案及關鍵業務系統。Indigo以提供速度和靈活性而著稱，能夠順暢整合到客戶生態系統中，在實現現有資產最佳化的同時支援新的應用程式和流程，從而擴充和連結跨系統的使用者體驗。該公司的服務涵蓋從構思、使用者體驗設計到部署、支援和持續最佳化的完整轉型生命週期，所有服務均以務實的方式提供，專注於可衡量的業務成果。

Frederico表示：「Indigo的目標是透過智慧數位解決方案，將策略與執行結合起來，協助客戶適應、擴充和創新。我們將技術專長與對業務場景的深刻理解相結合，協助組織將宏偉抱負轉化為實際成果。與Andersen Consulting的合作使我們能夠擴大這種影響力，為全球的轉型計畫貢獻我們的專業知識。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Indigo在低程式碼、AI驅動開發領域的專業優勢，令我們的技術轉型能力如虎添翼。Frederico及其團隊擁有敏銳且專注于交付的思維模式，這與我們透過技術為客戶帶來可衡量成果的構想不謀而合。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。