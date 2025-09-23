Le groupe Coop étend son empreinte Blue Yonder pour améliorer sa stratégie axée sur les clients

BÂLE, Suisse et DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Face à l’évolution rapide des comportements des consommateurs, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux pressions inflationnistes, les distributeurs doivent prendre des décisions rapides pour répondre à la demande des clients. C’est pourquoi Coop Group, l’un des principaux détaillants en Suisse, et déjà client de Blue Yonder, étend son utilisation de Blue Yonder Category Management pour inclure également Jumbo, la chaîne de supermarchés de bricolage de Coop. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’adoption de Blue Yonder Category Management par le réseau de supermarchés Coop depuis 2018. L’expansion a été mise en œuvre par Strategix, partenaire de Blue Yonder.

L’histoire de Coop remonte à plus de 160 ans. Le groupe, né d’une petite coopérative de consommateurs, est à présent une entreprise internationale de vente au détail et en gros. En 2024, Coop a enregistré un chiffre d’affaires de 34,9 milliards de francs suisses (environ 40 milliards de dollars américains). Avec environ 97 000 associés, Coop opère à travers un réseau de formats de vente au détail qui comprend plus de 2 400 points de vente, ainsi que des canaux de vente en ligne.

« Coop agit avec un profond sens des responsabilités envers son personnel, les régions et les écosystèmes, et nous nous engageons à proposer une offer diversifiée et qualitative de marques et produits dont nous sommes fiers », a déclaré Alexander Senft, responsable des données informatiques de la gestion des marchandises chez Coop. « En matière de gestion des catégories, l’excellence est vitale pour offrir de la valeur à nos clients, c’est pourquoi nous avons été ravis d’étendre notre collaboration avec Blue Yonder et Strategix. L’extension du déploiement de Blue Yonder Category Management aux 125 points de vente de Jumbo illustre notre volonté d’innover et de maintenir une stratégie orientée vers la demande, afin de répondre efficacement aux besoins en constante évolution de nos clients ».

Avec Blue Yonder Category Management, Coop franchit une étape clé dans l’optimisation de la planification des espaces pour son réseau de supermarchés, en particulier pour les produits carnés et le pain frais, pour lesquels la solution Blue Yonder génère automatiquement environ 5 700 planogrammes par an. Cette solution innovante de planification de l’espace permet d’adapter les planogrammes aux besoins spécifiques de chaque magasin tout en respectant les exigences de chaque catégorie. Coop prévoit d’étendre les planogrammes automatisés à d’autres groupes de produits pour gagner encore en efficacité.

Parmi les bénéfices constates par Coop avec Blue Yonder Category Management :

Opérations optimisées : Coop peut optimiser rapidement les stocks disponibles grâce à des processus entièrement automatisés, ce qui permet aux gestionnaires de catégories de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Prise de décision éclairée : Coop peut faire des choix éclairés sur l'assortiment et le placement des produits à l'aide des conclusions précieuses tirées des données basées sur le comportement et la demande des acheteurs.

Expérience client enrichie : Coop peut adapter ses assortiments afin de répondre aux exigences spécifiques des clients de chacun de ses magasins, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélité grâce à des expériences plus ciblées.

Rentabilité et durabilité accrues : Coop peut optimiser les assortiments grâce à des planogrammes automatisés pour mieux aligner les offres de produits sur les préférences des consommateurs afin de stimuler les ventes, de réduire les déchets et de favoriser des pratiques durables.

« Grâce à Blue Yonder Category Management, la création automatisée de planogrammes nous offre l’avantage essentiel d’intégrer efficacement de nouveaux produits dans la planification des rayons des magasins. Cette capacité nous permet de prévoir exactement où les nouveaux articles seront placés et de déterminer les niveaux de stocks appropriés pour chaque point de vente. Nous pouvons ainsi désormais établir les quantités initiales nécessaires aux commandes, ce qui simplifie l’introduction de nouvelles références dans toute la chaîne d’approvisionnement. La solution exploite en outre les données de vente pour optimiser le placement et la quantité des produits sur les étagères, renforçant l’efficacité et la valeur globales du processus de stockage », a déclaré Senft.

« Nous sommes fiers de notre collaboration à long terme avec le groupe Coop et nous honorés d’avoir été choisis pour étendre leur empreinte de gestion des catégories pour leur division de bricolage », a déclaré Fredrik Prada, vice-président du commerce de détail EMEA chez Blue Yonder. « Notre solution Category Management offre à Coop la rapidité et l’agilité nécessaires pour répondre à la demande des clients et aux changements constants du secteur, afin de garder une longueur d’avance sur ses concurrents et d’atteindre ses objectifs commerciaux » .

À propos de Coop Group

Le groupe Coop opère dans les secteurs du commerce de détail, du commerce de gros et de la production. Dans le secteur du commerce de détail, Coop exploite des supermarchés et plusieurs formats spécialisés en Suisse. Le groupe Coop est le leader du marché dans bon nombre de ces formats. Dans le commerce de gros, le groupe Coop est présent en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en France, en Autriche et en Suisse via Transgourmet. Dans le secteur de la production, le groupe Bell Food, actif à l’échelle internationale, est la plus grande entreprise du groupe Coop. Outre le groupe Bell Food, le groupe Coop exploite également d’autres entreprises de production en Suisse.

Le groupe Coop peut se prévaloir d’une histoire de plus de 160 ans et a toujours été structuré selon une approche coopérative. Au niveau organisationnel, il est divisé en six régions et compte quelque 2,59 millions de membres coopératifs. Pour le groupe Coop, tout tourne autour des clients. L’entreprise oriente tous ses efforts vers leurs besoins. En tant que coopérative, le groupe Coop ne cherche pas à maximiser ses profits et réinvestit ses bénéfices dans l’entreprise (par exemple dans des prix plus bas ou dans son engagement en faveur du développement durable). Cela lui permet de planifier et d’investir de manière durable sur le long terme.

À propos de Strategix

Strategix est une société de conseil spécialisée ayant mis en œuvre la plupart des solutions et processus de gestion d’espace et de catégories en Europe centrale et orientale au cours des 20 dernières années. Reconnu comme le meilleur cabinet-conseil en gestion de catégories en 2021, Strategix propose une expertise hautement qualifiée grâce à l’ancienneté de ses consultants (plus de dix ans en moyenne). Strategix travaille en étroite collaboration avec 15 des 30 plus grands détaillants en Europe. En outre, son espace de conseil centralisé fournit aux clients l’implémentation et l’intégration des systèmes, des formations et une application mobile pour sécuriser le dernier maillon de la gestion des catégories. En 2024 et 2025, Strategix a reçu le Prix du meilleur service de l’Institut allemand pour la numérisation et le développement durable. . https://www.strategix.de/en/

À propos de Blue Yonder :

Blue Yonder est l'entreprise d'IA pour la chaîne d'approvisionnement. En tant que leader mondial de la transformation numérique de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, Blue Yonder offre de manière unifiée, une plateforme pilotée par l’intelligence artificielle et un réseau multi-niveaux, donnant aux entreprises les moyens de fonctionner de manière durable, de croître de façon rentable et de satisfaire leurs clients — le tout avec la rapidité de la machine. Pionnier dans l’application de solutions d’IA aux défis les plus complexes de la chaîne d’approvisionnement, les innovations modernes de Blue Yonder et son expertise inégalée dans l’industrie aident plus de 3 000 détaillants, fabricants et prestataires de services logistiques à gérer en toute confiance la complexité et les perturbations de leur chaîne d’approvisionnement. blueyonder.com

« Blue Yonder » est une marque déposée ou enregistrée de Blue Yonder Group, Inc. Tout nom commercial, de produit ou de service mentionné dans ce document utilisant l’appellation « Blue Yonder » constitue une marque et/ou une propriété de Blue Yonder Group, Inc. Tous les autres noms d’entreprises et de produits peuvent être des marques, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.