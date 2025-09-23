Infobip et Oracle s'associent pour changer la façon dont les clients communiquent grâce à l'intégration de WhatsApp et des SMS

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Infobip, une plateforme internationale de communications cloud et partenaire d'Oracle, et Oracle ont étendu les capacités d'Oracle Fusion Cloud Service en intégrant directement WhatsApp et la messagerie SMS. Disponible sur Oracle Cloud Marketplace, cette intégration permet aux entreprises de proposer une expérience client plus riche et plus interactive en interagissant avec leurs clients via les canaux de messagerie les plus populaires.

Comme les clients recherchent de plus en plus des interactions immédiates et personnalisées sur leurs canaux préférés, cette nouvelle intégration améliore les capacités de communication actuelles d'Oracle Cloud Service. L'ajout de WhatsApp et des SMS à côté du Live Chat natif aide les entreprises à unifier les interactions avec les clients dans un environnement de service unique et simplifié.

« En connectant les canaux WhatsApp et SMS aux fonctionnalités basées sur l'IA d'Oracle Fusion Cloud, Oracle et Infobip simplifient et améliorent la manière dont les entreprises communiquent avec leurs clients », a déclaré Brett Weigl, vice-président, Gestion des produits, Service Cloud & Field Service Cloud, Oracle. « Notre assistant IA peut désormais fournir des réponses rapides et précises directement via les applications de messagerie préférées des clients, ce qui améliore leur satisfaction et permet aux agents de se concentrer sur les demandes plus complexes. »

L'intégration exploite l'IA et l'automatisation intégrées à Oracle Cloud Service, permettant aux entreprises de gérer efficacement un volume élevé d'interactions avec les clients. Le chatbot intégré traite rapidement et avec précision les demandes courantes, réduisant ainsi les temps de réponse et allégeant la charge de travail des agents. Les agents humains peuvent facilement intervenir pour les interactions plus nuancées, garantissant ainsi une escalade et une résolution rationalisées.

« Cette intégration reflète l'engagement permanent d'Infobip à aider les entreprises à prospérer à l'ère numérique », a déclaré Miguel Turnbull, directeur principal, Partenariats internationaux chez Infobip. « Notre partenariat avec Oracle nous permet d'améliorer la capacité de nos clients à établir des relations significatives avec leurs utilisateurs finaux, ce qui favorise l'engagement, la satisfaction et la fidélité. »

Oracle et Infobip entretiennent un partenariat de longue date et fournissent des solutions de communication intégrées qui aident les entreprises du monde entier à mettre en œuvre leurs stratégies d'engagement client.

À propos du programme de partenariat d’Oracle

Le programme de partenariat d’Oracle aide Oracle et ses partenaires à stimuler la réussite commune des clients et la dynamique commerciale. Le programme nouvellement optimisé offre aux partenaires le choix et la flexibilité, offrant plusieurs axes de programme et une gamme robuste d'avantages fondamentaux couvrant la formation et l'habilitation, la collaboration de mise sur le marché, les accélérateurs techniques et le soutien au succès. Pour en savoir plus, consultez https://www.oracle.com/partner/.

