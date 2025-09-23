-

スウェーデンに本社を構える世界有数の商用車メーカーがHCLテクノロジーズをAI活用のデジタル基盤サービスに採用、当初契約を更新・拡大へ

ストックホルム&インド、ノイダ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界をリードするグローバル・テクノロジー企業であるHCLテクノロジーズと、世界有数のトラック、バス、建設機械、船舶用・産業用エンジン、包括的な輸送ソリューションのメーカー（本社：スウェーデン、ヨーテボリ）は、長年にわたるデジタル・トランスフォーメーション契約を更新し、サービス範囲を拡大したことを発表しました。

新たな複数年契約に基づき、HCLテクノロジーズはヨーテボリに拠点を置く同メーカーのITインフラを強化・近代化し、デジタル基盤サービスを変革します。また、自社独自の生成AI主導型サービス変革プラットフォーム「AI Force」を活用し、プラットフォームベースのマネージドサービス、ハイパーオートメーション、フルスタック・オブザーバビリティを提供します。AIを活用したソリューションにより、ワンクリックでITサービスを提供できるようになり、業務効率の最適化に加えて、従業員と顧客の体験を向上させます。HCLテクノロジーズのソリューションは、責任ある効率的なITの実践を推進することで、顧客のサステナビリティ目標の達成を加速します。

「信頼されるデジタル・トランスフォーメーションのパートナーとして、お客様の成長戦略に貢献できることを大変嬉しく思います。これから、当社のフルスタック技術ポートフォリオを活用し、将来に備えたデジタル基盤を構築していくことを楽しみにしています」と、HCLテクノロジーズのデジタル基盤サービス・プレジデントであるJagadeshwar Gattuは述べています。

「私たちは引き続きお客様の成長の歩みに関われることを誇りに思います。今回の契約更新と範囲拡大は、長年にわたり共に築き上げてきた強固な基盤を反映しています。この戦略的契約の拡大は、当社の主要な成長分野の一つであるグローバル自動車業界におけるHCLテクノロジーズのリーダーシップをさらに強化するものです」と、HCLテクノロジーズのコーポレート・バイスプレジデントであるPankaj Tagraは述べています。

HCLテクノロジーズについて

HCLテクノロジーズは、60か国以上に22万3,000人超えの人材を擁するグローバル・テクノロジー企業です。当社は、デジタル、エンジニアリング、クラウド、AIを中心に、幅広い技術サービスと製品ポートフォリオを活用し、業界をリードする能力を提供しています。当社は、金融サービス、製造業、ライフサイエンスおよびヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・消費財（CPG）、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションを提供しています。また、2025年6月期の過去12か月間における連結売上高は140億ドルに達しました。私たちがお客様の進化を加速する方法についての詳細は、hcltech.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

