ABS e Persona AI stringono una partnership per introdurre la robotica umanoide nei cantieri navali, migliorando la sicurezza e la produttività

Una serie di pionieristici progetti per lo sviluppo congiunto di robot umanoidi ispirati alla tecnologia NASA

Conceptual image is courtesy of Persona AI

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--È stata formalizzata oggi una collaborazione innovativa finalizzata allo sviluppo di tecnologie di ispezione per la piattaforma di robot umanoidi Persona AI che migliorerà la produttività e la sicurezza nei cantieri navali, con la sigla di un protocollo d’intesa tra ABS e Persona AI.

L’iniziativa si concentrerà sull’adattamento dei robot umanoidi Persona AI – basati in parte sulla tecnologia della mano robotica NASA – a una gamma di compiti nei cantieri navali. A differenza dei tradizionali robot industriali, quelli umanoidi sono particolarmente adatti a funzionare in cantieri progettati per lavoratori umani, offrendo flessibilità e mobilità in spazi complessi, ristretti o ergonomicamente complessi.

