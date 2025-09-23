Variational AI conclut un partenariat avec Merck pour appliquer l'IA générative à la découverte de médicaments

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., une société spécialisée dans la découverte de médicaments par IA générative, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, afin d'utiliser la plateforme Enki™ de Variational AI pour concevoir et optimiser de nouvelles molécules candidates contre deux cibles non divulguées.

En vertu de cet accord, Variational AI utilisera une version optimisée de sa plateforme Enki™, entraînée à partir des données propriétaires de Merck, afin de générer et d'optimiser des candidats molécules de petite taille ciblant les cibles thérapeutiques désignées par Merck. Merck disposera du droit exclusif de développer et de commercialiser les composés issus de cette collaboration. Variational AI recevra un paiement initial et pourra prétendre à des paiements d'étapes pour un montant total potentiel pouvant atteindre 349 millions de dollars américains.

« Nous sommes ravis d'appliquer nos algorithmes d'apprentissage automatique exclusifs aux bases de données exhaustives et précieuses de Merck afin de créer des modèles génératifs uniques et affinés, d'une puissance et d'une précision sans précédent », a déclaré Handol Kim, PDG de Variational AI. « Il s'agit d'un cadre convaincant qui a le potentiel d'accélérer et de redéfinir considérablement la rentabilité unitaire de la découverte de médicaments. »

« Chez Merck, nous nous efforçons d'exploiter le potentiel de l'IA pour améliorer l'efficacité, la rapidité et la qualité des candidats dès les premières étapes du processus de découverte », a déclaré Robert M. Garbaccio, Ph.D., vice-président et directeur de la recherche chimique chez Merck Research Laboratories. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Variational AI afin d'appliquer leur plateforme Enki™ à des cibles thérapeutiques complexes. »

La plateforme Enki™ de Variational AI repose sur un modèle de base formé à partir des données internes de Variational AI, d'une version sélectionnée de toutes les données accessibles au public et de modèles génératifs propriétaires afin de créer et d'optimiser des molécules candidates à partir des profils de produits cibles des partenaires.

À propos de Variational AI

Variational AI est une entreprise de découverte de médicaments basée sur l'IA générative, financée par du capital-risque et basée à Vancouver, au Canada. Fondée par des chercheurs en apprentissage automatique du MIT, du Caltech, de Google Research, de Microsoft Research et de D-Wave Quantum, sa plateforme propriétaire Enki™ utilise des modèles d'IA générative de pointe pour concevoir de nouvelles petites molécules optimisées avec une probabilité de succès plus élevée, accélérant ainsi la découverte et le développement de thérapies révolutionnaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.variational.ai.

