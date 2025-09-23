Einer der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller mit Hauptsitz in Schweden wählt HCLTech für KI-gestützte digitale Basisdienste und erneuert und erweitert damit die ursprüngliche Vereinbarung

STOCKHOLM & NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und einer der weltweit führenden Hersteller von Lkw, Bussen, Baumaschinen, Schiffs- und Industriemotoren sowie umfassenden Transportlösungen mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden, gaben heute bekannt, dass sie ihre langjährige Vereinbarung zur digitalen Transformation mit einem erweiterten Leistungsumfang verlängert haben.

Im Rahmen eines neuen Mehrjahresvertrags wird HCLTech die IT-Infrastruktur des in Göteborg ansässigen Herstellers verbessern und modernisieren sowie dessen digitale Basisdienste transformieren. Durch den Einsatz seiner proprietären GenAI-gesteuerten Service-Transformationsplattform AI Force, wird HCLTech plattformbasierte Managed Services, Hyper-Automatisierung und Full-Stack-Beobachtbarkeit bereitstellen. Die KI-gestützten Lösungen ermöglichen die Bereitstellung von IT-Diensten mit einem Klick und tragen zur Optimierung der betrieblichen Effizienz sowie zur Verbesserung der Mitarbeiter- und Kundenerfahrung bei. Die Lösungen von HCLTech werden die Nachhaltigkeitsziele des Kunden durch die Förderung verantwortungsbewusster und effizienter IT-Praktiken beschleunigen.

„Wir freuen uns, ein vertrauenswürdiger Partner für die digitale Transformation zu sein und zur Wachstumsstrategie des Kunden beizutragen. Wir freuen uns darauf, unser Full-Stack-Technologieportfolio zu nutzen, um eine zukunftsfähige digitale Grundlage aufzubauen“, sagte Jagadeshwar Gattu, President, Digital Foundation Services, HCLTech.

„Wir sind stolz darauf, weiterhin Teil der Wachstumsreise des Kunden zu sein. Diese Verlängerung und Erweiterung des Umfangs spiegeln die starke Grundlage wider, die wir im Laufe der Jahre gemeinsam aufgebaut haben. Die Erweiterung dieser strategischen Vereinbarung stärkt die Führungsposition von HCLTech im globalen Automobilsektor, der zu den wichtigsten Wachstumsbereichen des Unternehmens zählt“, fügte Pankaj Tagra, Corporate Vice President bei HCLTech, hinzu.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI bietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Juni 2025 auf insgesamt 14 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir Ihren Fortschritt beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

