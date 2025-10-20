Coop Group, toonaangevende Zwitserse retailer breidt Blue Yonder Category Management uit naar doe-het-zelfketen Jumbo ter optimalisatie van winkeloperaties, ruimtebeheer en assortimentplanning
BASEL, Zwitserland & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Door snel veranderend consumentengedrag, verstoringen in de toeleveringsketen en inflatiedruk staan retailers voor de uitdaging om snel en doeltreffend op klantbehoeften in te spelen. Om deze reden heeft Coop Groep – een toonaangevende retailer in Zwitserland en reeds gebruiker van Blue Yonder – besloten het gebruik van Blue Yonder Category Management uit te breiden naar Jumbo, de doe-het-zelfformule binnen de groep. Deze uitbreiding bouwt voort op de succesvolle implementatie van Blue Yonder Category Management binnen de Coop-supermarkten sinds 2018 en ondersteunt de verdere optimalisatie van winkelprocessen, ruimtegebruik en assortimentsbeheer binnen de Jumbo-keten.
