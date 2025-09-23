Variational AI geht Zusammenarbeit mit Merck ein, um generative KI für die Arzneimittelforschung einzusetzen

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., ein Unternehmen für generative KI-Arzneimittelforschung, gab heute eine Zusammenarbeit mit Merck bekannt, außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas bekannt als MSD, um die Enki™-Plattform von Variational AI für die Entwicklung und Optimierung neuartiger kleinmolekularer Wirkstoffkandidaten gegen zwei nicht genannte Zielmoleküle einzusetzen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Variational AI eine fein abgestimmte Version seiner Enki™-Plattform verwenden, die mit den proprietären Daten von Merck trainiert wurde, um niedermolekulare Wirkstoffkandidaten gegen von Merck festgelegte therapeutische Ziele zu generieren und zu optimieren. Merck erhält das Exklusivrecht zur Entwicklung und Vermarktung der aus der Zusammenarbeit hervorgehenden Wirkstoffe. Variational AI erhält eine Vorauszahlung und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen mit einem potenziellen Gesamtwert von bis zu 349 Millionen US-Dollar.

„Wir freuen uns darauf, unsere proprietären Algorithmen für maschinelles Lernen auf die umfangreichen und wertvollen Datensätze von Merck anzuwenden, um einzigartige, fein abgestimmte generative Modelle mit beispielloser Leistungsfähigkeit und Genauigkeit zu erstellen“, sagte Handol Kim, CEO von Variational AI. „Dies ist ein überzeugendes Rahmenwerk, das das Potenzial hat, die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelforschung erheblich zu beschleunigen und neu zu definieren.“

„Bei Merck arbeiten wir daran, das Potenzial der KI zu nutzen, um die Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität von Kandidaten in einem früheren Stadium des Forschungsprozesses zu verbessern“, sagte Dr. Robert M. Garbaccio, Vice President und Head of Discovery Chemistry bei Merck Research Laboratories. „Wir freuen uns darauf, mit Variational AI zusammenzuarbeiten, um deren Enki™-Plattform auf anspruchsvolle therapeutische Ziele anzuwenden.“

Die Enki™-Plattform von Variational AI basiert auf einem Fundamentmodell, das auf den internen Daten von Variational AI, einer kuratierten Version aller öffentlich verfügbaren Daten und proprietären generativen Modellen trainiert wurde, um kleine Molekül-Leitstrukturen auf der Grundlage der Zielproduktprofile der Partner zu erstellen und zu optimieren.

Über Variational AI

Variational AI ist ein venture-finanziertes Unternehmen für generative KI-Arzneimittelforschung mit Sitz in Vancouver, Kanada. Es wurde von Forschern aus den Bereichen maschinelles Lernen vom MIT, Caltech, Google Research, Microsoft Research und D-Wave Quantum gegründet. Seine proprietäre Enki™-Plattform nutzt modernste generative KI-Modelle, um neuartige, optimierte kleine Moleküle mit verbesserter Erfolgswahrscheinlichkeit zu entwerfen und so die Entdeckung und Entwicklung transformativer Therapeutika zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.variational.ai.

