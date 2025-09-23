-

Credo将在2025年欧洲光通信会议上展示高性能低功耗光学AI连接解决方案

敬请莅临哥本哈根ECOC上的Credo展位！前往C3432展台与我们的光学团队交流，进一步了解我们最近推出的超低功耗1.6T Bluebird DSP。

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供安全、高速连接解决方案以提升可靠性和能源效率的创新企业Credo Technology Group Holding Ltd (Credo) (NASDAQ: CRDO)将参展于2025年9月29日至10月1日在丹麦哥本哈根举行的欧洲光通信会议(ECOC)展览会，在C3432展台展示其最新的光学互连产品组合。Credo在展台的现场演示将包括其1.6Tbps Bluebird光学数字信号处理器(DSP)，该处理器支持每通道224Gbps的节能PAM4数据传输，适用于高带宽、低延迟的AI网络。

Credo DSP与光学产品副总裁Chris Collins表示：“ECOC展览会是全球顶级行业盛会，汇聚光通信领域力量以共同探索推动下一代网络演进的前沿技术。今年在ECOC，Credo将展示采用1.6Tbps和800Gbps光学DSP的收发器在能效方面的突破性成果。我们在功耗和性能方面的创新正在助力革新实现AI承诺所需的横向扩展架构。”

在2025年ECOC上，Credo将演示：

  • 最近推出的Bluebird DSP实现的超低功耗1.6T性能。
  • 由Credo Lark 850 DSP驱动、功耗低于10W的800G收发器。

Credo展台位于贝拉中心C厅C3432号。如需预约会议或产品演示，请联系sales@credosemi.com

Credo诚邀所有ECOC参会者莅临C3432展台了解更多信息。

如需了解更多关于文中Credo产品的信息，请点击此处，跳转至对应的产品页面。

关于Credo

Credo的使命是通过提供突破性解决方案重新定义高速连接，以支持下一代人工智能驱动应用的发展。我们致力于打造更快、更可靠、更高能效且可扩展的解决方案，满足人工智能、云计算和超大规模网络不断增长的需求。我们的创新技术既能缓解系统带宽瓶颈，又能提升能效、安全性和可靠性。我们的连接解决方案专为光以太网和电以太网应用优化，涵盖新兴的100G（千兆比特/秒）、200G、400G、800G及1.6T（太比特/秒）端口市场。Credo的产品基于自主研发的串行器/解串器（SerDes）和数字信号处理器（DSP）技术，产品线包括面向光模块和线路卡市场的集成电路（IC）、有源电缆（AEC）以及SerDes小芯片。我们的知识产权（IP）解决方案主要以SerDes IP授权形式提供。

如需了解更多信息，请访问 https://www.credosemi.com 。请通过 LinkedIn 关注Credo。

Credo和Credo商标是Credo Technology Group Ltd在美国和其他司法管辖区的注册商标。本文提及的所有其他商标均归其各自所有者所有。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Diane Vanasse
diane.vanasse@credosemi.com

投资者联系人
Dan O’Neil
dan.oneil@credosemi.com

