Governo do Mato Grosso (Brasil) e O.N.E. Amazon unem forças para proteger a Amazônia através de um modelo inovador de financiamento à conservação

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Semana Climática de Nova York. O estado de Mato Grosso, o terceiro maior estado do Brasil e lar de vastas áreas da floresta amazônica, e a O.N.E. Amazon, um modelo disruptivo que traz inovação à conservação através de seu próximo ativo digital de segurança, reinventando a conservação como Investimento com Propósito, criado para comprovar que a preservação pode ser mais valiosa do que o desmatamento, firmaram um contrato de cooperação histórico durante a Semana Climática de Nova York.

O contrato define o plano para financiar iniciativas de preservação e desenvolvimento sustentável nos três biomas do estado: Pantanal, Cerrado e Amazônia, pondo em prática o modelo inovador e exclusivo da O.N.E. Amazon. Em troca, o estado irá se comprometer a conservar a Floresta Amazônica dentro dos Parques Estaduais Cristalino I e II, localizados entre Novo Mundo e Alta Floresta. A parceria foi formalizada em 22 de setembro, durante a Semana Climática de Nova York.

As áreas prioritárias do fundo incluem: (1) desenvolver atividades de turismo sustentáveis ​​que valorizem a cultura local e a biodiversidade; (2) promover sistemas agrícolas integrados que conservem florestas e produzam alimentos de alto valor nutricional; e (3) implementar soluções e tecnologias de energia limpa para melhorar a infraestrutura regional.

Além do investimento financeiro, o contrato com a O.N.E. Amazon irá apoiar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) em seus esforços de proteção ambiental através da implantação da Internet das Florestas (IoF™), um sistema avançado de monitoramento que utiliza satélites, LiDAR e sensores conectados via LoRaWAN e redes Wi-Fi. Esta tecnologia provê dados ecológicos em tempo real, que fortalece a soberania, auxilia na formulação de políticas e orienta novos mecanismos financeiros para expandir a conservação.

"Estamos animados em começar a aplicar nosso modelo O.N.E. Amazon com a liderança do estado de Mato Grosso, uma equipe completa que sabe da importância da conservação, tem o conhecimento e está totalmente comprometida com este propósito", enfatizou Rodrigo Veloso, Fundador e Diretor Executivo da O.N.E. Amazon.

Esta parceria é o primeiro passo de um movimento mais amplo para transformar florestas, água, minerais e patrimônio cultural em ativos mundiais, tornando a conservação mais valiosa do que o desmatamento.

"O futuro depende de parcerias internacionais em governança, tecnologia e natureza. O Mato Grosso está pronto para servir como um laboratório vivo para este novo modelo. Com a O.N.E. Amazon, pretendemos conectar produção e preservação com padrões mundiais de certificação, tokenização e blockchain ambiental", disse Mauren Lazzaretti, Secretária de Estado do Meio Ambiente.

A receita gerada pela O.N.E. Amazon, através da venda de seu ativo digital de segurança no mercado financeiro, garante que os benefícios se mantenham a nível local. Oitenta e cinco por cento do valor de cada Ativo Digital de Segurança permanece no país de origem, impulsionando o desenvolvimento, a resiliência e a soberania.

Sobre a O.N.E. Amazon

A O.N.E. Amazon é um modelo disruptivo que traz inovação à conservação através de seu próximo ativo digital de segurança, ao reinventar a conservação como investimento com propósito, criado para comprovar que a preservação pode ser mais valiosa do que o desmatamento. Ele aborda a subvalorização histórica da Amazônia, ao transformar serviços invisíveis da floresta em ativos mensuráveis, alinhar o capital mundial com a conservação e tornar a preservação a longo prazo uma escolha econômica inteligente para investidores, governos e comunidades.

No núcleo do modelo está a Internet das Florestas (IoF™), um sistema avançado de monitoramento que utiliza satélites, LiDAR e sensores terrestres conectados via LoRaWAN/Wi-Fi, permite digitalizar dados ambientais, fornece inteligência ecológica em tempo real e responsabiliza os investidores, enquanto fortalece a soberania governamental. Ao tokenizar hectares de florestas e criar títulos respaldados por ativos naturais, a O.N.E. Amazon converte valor ecológico em ativos financeiros com potencial de investimentos e torna a preservação financeiramente competitiva frente ao desmatamento.

Com 85% das receitas permanecendo no país de origem e comunidades locais no centro de cada solução, a O.N.E. Amazon vem criando uma rede de financiamento de conservação escalável que gera impacto mensurável para a natureza, pessoas e investidores.

