Andersen Consulting renforce ses capacités technologiques avec Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation technologique grâce à un nouvel accord de collaboration avec Indigo, une société de conseil basée au Portugal et reconnue pour son expertise dans l'exécution d'une stratégie numérique low-code optimisée par l'IA.

Dirigé par Frederico Mangas, managing partner, Indigo s'est imposé comme un conseiller de confiance pour les entreprises qui entreprennent des parcours complexes de transformation numérique. La société exploite une technologie low-code, en particulier la plateforme OutSystems, pour créer des applications web et mobiles collaboratives, des solutions optimisées par l'IA et des systèmes critiques pour l'entreprise dans plusieurs secteurs. Reconnu pour la rapidité et la flexibilité de sa livraison, Indigo s’intègre parfaitement aux écosystèmes des clients, optimisant les actifs existants tout en permettant de nouvelles applications et de nouveaux processus qui étendent et connectent les expériences des utilisateurs entre les systèmes. Les services de l’entreprise couvrent l’ensemble du cycle de vie de la transformation, de l’idéation et de la conception UX au déploiement, au soutien et à l’optimisation continue, tous fournis avec une approche pragmatique axée sur des résultats commerciaux mesurables.

« Chez Indigo, notre objectif est de relier stratégie et exécution grâce à des solutions numériques intelligentes qui aident nos clients à s’adapter, à évoluer et à innover », déclare Frederico. « Nous combinons une expertise technique avec une solide compréhension du contexte commercial, en aidant les organisations à traduire leurs ambitions en résultats concrets. La collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’amplifier cet impact, en apportant notre expertise à des initiatives de transformation dans le monde entier. »

« La spécialisation d’Indigo dans le développement low-code basé sur l’IA ajoute une couche précieuse à nos capacités de transformation technologique », souligne Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction mondial d’Andersen. « Frederico et son équipe apportent une expertise éclairée et pragmatique qui s’aligne sur notre approche visant à obtenir des résultats mesurables pour les clients grâce à la technologie. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

