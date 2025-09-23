Infobip y Oracle se asocian para transformar las conversaciones con los clientes mediante la integración de WhatsApp y SMS

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, una plataforma internacional de comunicaciones en la nube y socio de Oracle, y Oracle han ampliado las capacidades de Oracle Fusion Cloud Service mediante la integración directa de WhatsApp y la mensajería SMS. Disponible en Oracle Cloud Marketplace, esta integración permite a las empresas ofrecer experiencias del cliente más completas e interactivas al involucrar a los clientes a través de los canales de mensajería más populares.

A medida que los clientes esperan cada vez más interacciones inmediatas y personalizadas a través de sus canales preferidos, esta nueva integración mejora las capacidades de comunicación existentes de Oracle Cloud Service. La incorporación de WhatsApp y SMS junto con el chat en vivo nativo ayuda a las empresas a unificar las interacciones con los clientes en un único entorno de servicio optimizado.

