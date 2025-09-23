-

Infobip y Oracle se asocian para transformar las conversaciones con los clientes mediante la integración de WhatsApp y SMS

La nueva integración proporciona interacciones omnicanal con los clientes optimizadas y mejoradas con IA, lo que mejora la satisfacción y la eficiencia operativa

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, una plataforma internacional de comunicaciones en la nube y socio de Oracle, y Oracle han ampliado las capacidades de Oracle Fusion Cloud Service mediante la integración directa de WhatsApp y la mensajería SMS. Disponible en Oracle Cloud Marketplace, esta integración permite a las empresas ofrecer experiencias del cliente más completas e interactivas al involucrar a los clientes a través de los canales de mensajería más populares.

A medida que los clientes esperan cada vez más interacciones inmediatas y personalizadas a través de sus canales preferidos, esta nueva integración mejora las capacidades de comunicación existentes de Oracle Cloud Service. La incorporación de WhatsApp y SMS junto con el chat en vivo nativo ayuda a las empresas a unificar las interacciones con los clientes en un único entorno de servicio optimizado.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para obtener más información:

Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com

Industry:

Infobip

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)

Contacts

Para obtener más información:

Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com

More News From Infobip

Resumen: Infobip obtiene las certificaciones GSMA Open Gateway para las API de red

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma global de comunicaciones Infobip acaba de recibir dos nuevas certificaciones API de red de la GSMA, dentro del marco del proyecto CAMARA. Las certificaciones SIM Swap y Number Verification demuestran el compromiso de Infobip con el progreso de los estándares globales para API de red a través de la iniciativa GSMA Open Gateway. Las certificaciones marcan un importante hito para Infobip y sus socios de telecomunicaciones de todo el mundo. Las certi...

Resumen: Infobip y Virgin Atlantic aumentan las tasas de facturación en línea en Londres Heathrow con los mensajes de WhatsApp

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma de comunicación internacional Infobip se ha asociado con Virgin Atlantic para aumentar significativamente las tasas de facturación en línea de los pasajeros que salen del aeropuerto Heathrow de Londres mediante una innovadora solución de mensajería de WhatsApp. Con tecnología de Moments, la plataforma de interacción con los clientes de Infobip, este proceso de facturación más rápido y cómodo mejora la experiencia de los pasajeros y aumenta la efi...

Resumen: Infobip es líder en el Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® de las plataformas de comunicaciones como servicio por tercer año consecutivo

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma de comunicaciones global Infobip ha sido nombrada una vez más líder en el cuadrante mágico (Magic Quadrant) de Gartner de 2025 para plataformas de comunicaciones como servicio (CPaaS)1. Este año, la empresa se sitúa en el primer puesto en la categoría Integridad de la visión. Infobip considera que este tercer reconocimiento consecutivo demuestra su condición de potencia global en CPaaS. Los informes Magic Quadrant2 presentan los resultados de una...
Back to Newsroom