ABS与Persona AI合作将人形机器人引入造船厂，提升安全性与生产力

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ABS与Persona AI今日签署谅解备忘录，正式启动一项突破性合作，旨在为Persona AI的人形机器人平台开发检测技术，以提升造船厂的生产力和安全性。

该计划将专注于适配Persona AI的人形机器人，使其能够执行一系列造船厂任务。这些机器人部分基于NASA的机械手技术。与传统工业机器人不同，人形机器人特别适合在为人类工人设计的造船厂中作业，可在复杂、狭窄或人体工程学要求高的空间中提供灵活性和机动性。

根据谅解备忘录，ABS与Persona AI将合作开展一系列联合开发项目，收集数据以支持船舶建造过程中的入级认证。

最终，该合作将助力制定新的ABS标准，规范支持数字化和远程勘测技术所需的数据类型和质量。这些标准不仅将指导未来的机器人设计，还将帮助理解如何收集、评估和应用机器人数据以满足认证与合规要求。

ABS总裁兼首席运营官John McDonald表示：“ABS很自豪能在推动新兴技术安全集成到海事行业方面发挥引领作用。与Persona AI的合作体现了我们对创新和安全的承诺，我们正致力于制定标准和协议，使人形机器人能够在造船厂环境中可靠、安全地执行复杂任务。通过将尖端机器人技术与ABS在认证和安全领域的深厚专业知识相结合，我们正助力塑造更智能、更安全的造船业未来。”

Persona AI首席执行官兼联合创始人Nic Radford表示：“这是造船行业的决定性时刻。与全球海事标准权威机构ABS合作，表明人形机器人已不再是遥不可及的概念，而是正朝着获得认证的现实迈进，必将改变该行业的建造、创新和竞争方式。”

该项目将充分利用ABS在数据和数据质量AI评估方面的大量投入。《模型、仿真与数字孪生的验证与确认》(Verification and Validation of Models, Simulations, and Digital Twins)副本可在此处下载。

ABS是支持海上技术创新开发与应用的全球领导者。更多信息可在此处查询。

关于ABS

ABS是入级服务的全球领导者，专注于为海运和近海行业打造更安全、更清洁的未来。160多年来，ABS一直为安全和卓越设定标准，并在清洁技术、数字化和人工智能领域持续创新，提供行业领先的技术咨询服务。ABS拥有由验船师、工程师、技术专家和支持人员组成的全球网络，与包括全球会员和客户在内的行业领导者合作，通过为海运和近海资产的整个生命周期提供创新解决方案，提高操作性能和效率方面的安全性。

关于Persona AI

Persona AI是一家总部位于德州休斯顿的先锋机器人公司，在开发专为各种工业应用设计的智能人形机器人方面处于领先地位。Persona Al成立于2024年，凭借数十年来为太空和深海探索等严苛环境打造精密机器人的经验，积累了丰富的专业知识。依托这一无与伦比的背景，公司能够通过创新且强大的解决方案应对现实世界的劳动力挑战。如需了解更多信息，请访问www.personainc.ai。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。