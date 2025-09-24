-

ABS与Persona AI合作将人形机器人引入造船厂，提升安全性与生产力

采用受NASA启发的人形机器人开展一系列开创性的联合开发项目

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ABS与Persona AI今日签署谅解备忘录，正式启动一项突破性合作，旨在为Persona AI的人形机器人平台开发检测技术，以提升造船厂的生产力和安全性。

该计划将专注于适配Persona AI的人形机器人，使其能够执行一系列造船厂任务。这些机器人部分基于NASA的机械手技术。与传统工业机器人不同，人形机器人特别适合在为人类工人设计的造船厂中作业，可在复杂、狭窄或人体工程学要求高的空间中提供灵活性和机动性。

根据谅解备忘录，ABS与Persona AI将合作开展一系列联合开发项目，收集数据以支持船舶建造过程中的入级认证。

最终，该合作将助力制定新的ABS标准，规范支持数字化和远程勘测技术所需的数据类型和质量。这些标准不仅将指导未来的机器人设计，还将帮助理解如何收集、评估和应用机器人数据以满足认证与合规要求。

ABS总裁兼首席运营官John McDonald表示：“ABS很自豪能在推动新兴技术安全集成到海事行业方面发挥引领作用。与Persona AI的合作体现了我们对创新和安全的承诺，我们正致力于制定标准和协议，使人形机器人能够在造船厂环境中可靠、安全地执行复杂任务。通过将尖端机器人技术与ABS在认证和安全领域的深厚专业知识相结合，我们正助力塑造更智能、更安全的造船业未来。”

Persona AI首席执行官兼联合创始人Nic Radford表示：“这是造船行业的决定性时刻。与全球海事标准权威机构ABS合作，表明人形机器人已不再是遥不可及的概念，而是正朝着获得认证的现实迈进，必将改变该行业的建造、创新和竞争方式。”

该项目将充分利用ABS在数据和数据质量AI评估方面的大量投入。《模型、仿真与数字孪生的验证与确认》(Verification and Validation of Models, Simulations, and Digital Twins)副本可在此处下载。

ABS是支持海上技术创新开发与应用的全球领导者。更多信息可在此处查询。

关于ABS

ABS是入级服务的全球领导者，专注于为海运和近海行业打造更安全、更清洁的未来。160多年来，ABS一直为安全和卓越设定标准，并在清洁技术、数字化和人工智能领域持续创新，提供行业领先的技术咨询服务。ABS拥有由验船师、工程师、技术专家和支持人员组成的全球网络，与包括全球会员和客户在内的行业领导者合作，通过为海运和近海资产的整个生命周期提供创新解决方案，提高操作性能和效率方面的安全性。

关于Persona AI

Persona AI是一家总部位于德州休斯顿的先锋机器人公司，在开发专为各种工业应用设计的智能人形机器人方面处于领先地位。Persona Al成立于2024年，凭借数十年来为太空和深海探索等严苛环境打造精密机器人的经验，积累了丰富的专业知识。依托这一无与伦比的背景，公司能够通过创新且强大的解决方案应对现实世界的劳动力挑战。如需了解更多信息，请访问www.personainc.ai

如需了解更多信息，请联系ABS媒体关系部：jmire@eagle.org

ABS

More News From ABS

ABS为全球最大入级无人水面舰艇颁发证书

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ABS向全自主深海无人水面舰艇(USV) Saildrone Surveyor颁发了入级证书。 Surveyor长20米，能够在全球所有海洋中执行无人作业，开创了新领域。Surveyor是Saildrone最大级别的USV，该公司利用无人自主设备提供海上安全、海洋测绘以及气象和海洋学数据。 ABS高级副总裁兼首席技术官Patrick Ryan表示：“ABS和Saildrone正在开拓新领域，为创新发展设定节奏。这一进步源于我们对ABS技术能力的投资，同时我们始终专注于安全，帮助确保我们的规范能够支持创新。” Saildrone创始人兼首席执行官Richard Jenkins表示：“ABS入级证书不仅仅是一张证书，它还向各国政府和海运行业表明，Saildrone USV成熟、安全、经过测试并已准备好规模化应用。获得ABS入级证书是一项巨大的投资，也是一个多年的过程，但我们很自豪能成为世界上第一家做到这一点的公司，也很自豪我们的系统达到了ABS入级证书所要求的最高标准。” 20米长的Surveyor能够在公海执行长续航任务，...

ABS的开创性研究探讨商用核动力推进的潜力

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ABS联手Herbert Engineering Corp. (HEC)进行开创性的研究，针对核动力推进对1.4万标箱集装箱船和15.7万载重吨苏伊士型油轮在设计、运行及排放方面的革命性影响进行建模。 ABS委托HEC开展此项研究，以探索先进现代反应堆技术在商用船舶推进领域的潜力。此项研究旨在协助业界更深入了解核动力推进的可行性及安全影响，并支持未来的研发项目。 这项研究凝聚了顶尖核反应堆研发人员的智慧，对集装箱船上两座30兆瓦铅冷快堆的影响进行建模，发现此项技术有望提高载货量和运行速度，并且在其整个25年的寿命期内无需再次加注燃料。此项研究发现，苏伊士型油轮在加装四座5兆瓦热管式微型反应堆后，尽管载货量有所降低，但运行速度将会得到提升，且在其25年的寿命期内仅需加注燃料一次。这两艘概念船都将实现二氧化碳零排放。 ABS董事长兼首席执行官Christopher J. Wiernicki 表示： “此项最新尖端研究的成果凸显了航运界为何无法忽视核动力推进在减排和运行效率方面所具备的巨大潜力。核动力推进能够更容易地实现净零排...

ABS发布具有广泛影响力的报告，探索前沿海事技术的未来

希腊雅典--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--无人驾驶船舶是否会成为海上霸主？人工智能是否能帮助设计出更好的海上资产？核能是否会成为未来的终极能量来源？随着一波行业颠覆性新技术的涌现，海事行业内的领导者正在面临上述问题。 ABS意识到即将到来的创新浪潮，其新发布的报告《技术趋势：探索海事创新的未来》(Technology Trends: Exploring the Future of Maritime Innovation)正在为海洋和海上技术的未来规划新的航道。该报告在ABS Hellenic Technical Committee上发布，从执行的角度探讨了先进海事与海上技术的未来，为通向零碳排放与数字化的旅程中的重大技术里程碑规划了愿景和时间表。 ABS全球工程与技术高级副总裁Patrick Ryan表示：“海事行业的创新具有周期性，我们即将迎来新一波技术与变革。在雅典以及其他地区行业领导的紧密合作以及我们自身对市场理解的指引下，ABS得以分享我们对这些技术发展方向的看法。我们发布的这份报告将成为行业清洁能源转型、数字化以及新材料和计算机辅助设计等领域应用研究...
