Coop Group Espande l'Uso delle soluzioni Blue Yonder per Rafforzare le Strategie Orientate al Cliente

BASILEA, Svizzera, e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Con l'evolversi rapido dei comportamenti dei consumatori, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche, i retailer devono prendere decisioni rapide per soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo motivo, Coop Group, uno dei principali retailer con sede in Svizzera, e già cliente di Blue Yonder, ha ampliato l'uso della soluzione di Blue Yonder per il category management per includere anche Jumbo, la catena di superstore fai-da-te di Coop. Questa iniziativa si basa sull'implementazione già esistente della soluzione di Blue Yonder per il category management nella rete di supermercati Coop, iniziata nel 2018. L'espansione è stata realizzata da Strategix, un partner di Blue Yonder.