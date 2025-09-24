Coop Group Espande l'Uso delle soluzioni Blue Yonder per Rafforzare le Strategie Orientate al Cliente
Il principale retailer svizzero estende l'utilizzo della soluzione di Blue Yonder per il category management alla sua divisione di negozi per il fai-da-te, Jumbo, ottimizzando le operazioni nei punti vendita, la gestione degli spazi e la pianificazione degli assortimenti.
BASILEA, Svizzera, e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Con l'evolversi rapido dei comportamenti dei consumatori, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche, i retailer devono prendere decisioni rapide per soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo motivo, Coop Group, uno dei principali retailer con sede in Svizzera, e già cliente di Blue Yonder, ha ampliato l'uso della soluzione di Blue Yonder per il category management per includere anche Jumbo, la catena di superstore fai-da-te di Coop. Questa iniziativa si basa sull'implementazione già esistente della soluzione di Blue Yonder per il category management nella rete di supermercati Coop, iniziata nel 2018. L'espansione è stata realizzata da Strategix, un partner di Blue Yonder.
