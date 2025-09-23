IMPLANET signe avec TINAVI Medical Technologies un contrat de distribution exclusif du TiRobot® destiné à la chirurgie du rachis

BORDEAUX, France & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui l’accélération de sa stratégie de commercialisation de solutions cobotiques destinées à la chirurgie orthopédique avec la signature d’un accord de distribution exclusif avec TINAVI Medical du TiRobot® destiné à la chirurgie du rachis.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Dans le prolongement du rapprochement avec Sanyou Medical, et conformément à notre plan stratégique, la signature de cet accord de distribution exclusif avec la société TINAVI Medical Technologies, fabricant chinois et acteur majeur de la robotique, va nous permettre de conforter le positionnement d’Implanet comme un fournisseur de solutions complètes aux chirurgiens spécialisés dans le traitement des pathologies du rachis. Cet accord préfigure les prochaines étapes à venir des technologies autonomes d’assistance aux chirurgiens permettant des gestes plus précis, plus rapide et augmenter la sécurité du patient. »

Kevin Liu, Directeur Marketing et développement de TINAVI, déclare : « En complément des accords de distribution en Chine conclus avec Sanyou Medical, nous sommes ravis de la signature de cet accord avec Implanet. Associer la robotique à l’offre « Implants » d’Implanet doit nous permettre de créer des synergies pour faire de nos 2 sociétés des acteurs incontournables sur le marché de la chirurgie du Rachis. »

Ce partenariat commercial liant Implanet et Tinavi va permettre la synergie des savoir-faire technologiques et de R&D des deux groupes. Ainsi, ce partenariat renforce l’offre commerciale d’Implanet, incluant les toutes dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis (système de traitement de la déformation, gamme mini-invasive, robotique, intelligence artificielle, etc..).

Le TiRobot® de Tinavi a été développé par des chirurgiens pour des chirurgiens. C’est un cobot autonome qui n’est pas fixé à la table d’opération permettant un ajustement permanent par le chirurgien aux besoins de la procédure chirurgicale et aux mouvements du patient. Le TiRobot® propose un système de guidage automatique pendant la chirurgie et permet de traiter la majorité des indications des pathologies rachidienne. Des mises à jour permettront dans un avenir proche l’utilisation dans d’autre spécialités de la chirurgie orthopédique, comme l’implantation de prothèses de hanches, de genoux ou d’épaules, ainsi que pour des interventions en traumatologie.

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025, le 7 octobre 2025 avant bourse

À propos de TINAVI Medical Technologies

TINAVI Medical Technologies est un groupe basé à Beijing, spécialiste des dispositifs médicaux innovants. L’entreprises propose des systèmes chirurgicaux d’avant-garde et des solutions de salle d’opération. Son robot orthopédique intelligent de troisième génération, le TiRobot™ est le seul robot chirurgical capable d’exécuter des chirurgies sur l’intégralité du rachis vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires et sacrées) dans le monde. Depuis 2020, l’entreprise est cotée sur le SSE STAR market, « Science and Technology Innovation » à la bourse de Shanghai.

À propos d’IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET, repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec le groupe SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 9,4 millions d’euros en 2024. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

Plus d’informations sur www.Implanet.com.

1 Collaboration entre un homme et un robot