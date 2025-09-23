-

Andersen Consulting verdiept technologische mogelijkheden met Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn technologische transformatiemogelijkheden uit via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Indigo, een niche-adviesbureau met hoofdkantoor in Portugal en erkend om zijn expertise in het uitvoeren van digitale strategie met low-code en AI.

Onder leiding van Managing Partner Frederico Mangas heeft Indigo zich gevestigd als een vertrouwde adviseur voor bedrijven die complexe digitale transformatietrajecten doormaken. Het bedrijf maakt gebruik van low-code technologie, met name het OutSystems-platform, om collaboratieve web- en mobiele applicaties, AI-verbeterde oplossingen en bedrijfskritische systemen te bouwen in diverse sectoren. Indigo staat bekend om de snelheid en flexibiliteit van zijn levering en integreert naadloos in de ecosystemen van klanten. Het optimaliseert bestaande assets en maakt tegelijkertijd nieuwe applicaties en processen mogelijk die de gebruikerservaring tussen systemen uitbreiden en verbinden. De diensten van het bedrijf bestrijken de volledige transformatiecyclus, van ideevorming en UX-ontwerp tot implementatie, ondersteuning en continue optimalisatie – alles geleverd met een pragmatische aanpak gericht op meetbare bedrijfsresultaten.

"Bij Indigo streven we ernaar strategie en uitvoering te verbinden door middel van intelligente digitale oplossingen die onze klanten helpen zich aan te passen, te schalen en te innoveren," aldus Frederico. "We combineren technische expertise met een sterk begrip van de bedrijfscontext en helpen organisaties zo ambities om te zetten in praktische resultaten. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we deze impact vergroten en onze kennis inzetten voor transformatie-initiatieven wereldwijd."

"Indigo's specialisatie in low-code, AI-gedreven ontwikkeling voegt een waardevolle laag toe aan onze technologische transformatiemogelijkheden," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Frederico en zijn team beschikken over een scherpe, resultaatgerichte mentaliteit die aansluit bij onze aanpak om meetbare resultaten voor klanten te behalen met behulp van technologie."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingadvies, juridische zaken, taxatie, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

