Variational AI establece una colaboración con Merck para aplicar la IA generativa al descubrimiento de fármacos

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., una empresa de descubrimiento de fármacos con tecnología de IA generativa, anunció hoy una colaboración con Merck (empresa conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá) para aplicar la plataforma Enki™ de Variational AI, a fin de diseñar y optimizar nuevos candidatos de moléculas pequeñas contra dos objetivos confidenciales.

En el marco del acuerdo, Variational AI utilizará una versión refinada de su plataforma Enki™ entrenada con datos propietarios de Merck para generar y optimizar candidatos de moléculas pequeñas contra objetivos terapéuticos designados por Merck.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.