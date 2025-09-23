Variational AI establece una colaboración con Merck para aplicar la IA generativa al descubrimiento de fármacos
La colaboración busca descubrir y desarrollar nuevas terapias de moléculas pequeñas contra dos objetivos designados por Merck
VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., una empresa de descubrimiento de fármacos con tecnología de IA generativa, anunció hoy una colaboración con Merck (empresa conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá) para aplicar la plataforma Enki™ de Variational AI, a fin de diseñar y optimizar nuevos candidatos de moléculas pequeñas contra dos objetivos confidenciales.
En el marco del acuerdo, Variational AI utilizará una versión refinada de su plataforma Enki™ entrenada con datos propietarios de Merck para generar y optimizar candidatos de moléculas pequeñas contra objetivos terapéuticos designados por Merck.
