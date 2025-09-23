-

Variational AI establece una colaboración con Merck para aplicar la IA generativa al descubrimiento de fármacos

La colaboración busca descubrir y desarrollar nuevas terapias de moléculas pequeñas contra dos objetivos designados por Merck

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., una empresa de descubrimiento de fármacos con tecnología de IA generativa, anunció hoy una colaboración con Merck (empresa conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá) para aplicar la plataforma Enki™ de Variational AI, a fin de diseñar y optimizar nuevos candidatos de moléculas pequeñas contra dos objetivos confidenciales.

En el marco del acuerdo, Variational AI utilizará una versión refinada de su plataforma Enki™ entrenada con datos propietarios de Merck para generar y optimizar candidatos de moléculas pequeñas contra objetivos terapéuticos designados por Merck.

Contacts

Contactos de prensa:
Variational AI
Handol Kim, director general
handol@variational.ai
604-761-7199

Valentin Beuchillot, gerente de marketing
valentin@variational.ai
236-818-8624

Resumen: Variational AI anuncia una financiación sobresuscrita de 5,5 millones de dólares para lanzar un modelo de base para el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, la empresa que está detrás de Enki™, un modelo de base avanzado para el descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas, ha anunciado hoy la finalización de su ronda de ampliación de capital inicial de 5,5 millones de dólares. Enki™ permite a los equipos de química biofarmacéutica descubrir y optimizar de forma eficiente nuevos hallazgos y propuestas y acelerar el descubrimiento de fármacos en las primeras fases. La ronda atrajo u...
