Andersen Consulting pogłębia zdolności w dziedzinie technologii wraz z nawiązaniem współpracy z Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności w dziedzinie transformacji technologicznej, zawierając umowę o współpracy z ekskluzywną firmą konsultingową Indigo z siedzibą w Portugalii, znaną z wiedzy eksperckiej związanej z realizacją cyfrowych strategii w obszarze programowania niskokodowego i AI.

Firma Indigo, którą kieruje wspólnik zarządzający Frederico Mangas, ugruntowała swoją pozycję jako zaufany partner świadczący usługi doradztwa na rzecz przedsiębiorstw podejmujących skomplikowane procesy związane z cyfrową transformacją. Firma wykorzystuje technologię niskokodową, zwłaszcza platformę OutSystems, do opracowywania aplikacji internetowych i mobilnych opartych na współpracy, rozwiązań wspomaganych AI oraz kluczowych systemów biznesowych w wielu sektorach. Indigo, która słynie z tempa i elastyczności realizacji, płynnie integruje swoje rozwiązania z ekosystemami klientów, optymalizując dotychczasowe zasoby, a zarazem włączając nowe aplikacje i procesy uwzględniające i łączące doświadczenie użytkowników w ramach różnych systemów. Usługi firmy obejmują cały cykl życia procesu transformacji, od koncepcji i projektu UX po wdrożenie, wsparcie i ciągłą optymalizację, a wszystko to z zapewnieniem pragmatycznego podejścia ukierunkowanego na osiągnięcie wymiernych wyników biznesowych.

– Indigo dąży do stworzenia pomostu między strategią a realizacją za pomocą inteligentnych cyfrowych rozwiązań pomagających klientom w adaptacji, zwiększaniu skali oraz dokonywaniu innowacji – powiedział Frederico. – Łączymy wiedzę techniczną z głębokim zrozumieniem kontekstów biznesowych, aby pomagać organizacjom w przełożeniu ambitnych celów na praktyczne rezultaty. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć oddziaływanie naszej oferty, a nasza wiedza ekspercka może przyczynić się do realizacji inicjatyw związanych z transformacją na całym świecie.

– Specjalizacja Indigo w dziedzinie programowania niskokodowego wspomaganego AI nadaje naszym zdolnościom w dziedzinie transformacji technologicznej cenny wymiar – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Frederico i jego zespół charakteryzują się czujnym, ukierunkowanym na rezultaty nastawieniem, które wpisuje się w nasze podejście polegające na stymulowaniu wymiernych wyników dla klientów za pomocą technologii.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

