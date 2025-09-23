Andersen Consulting mejora sus capacidades tecnológicas con Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación tecnológica a través de un nuevo acuerdo de colaboración con Indigo, una consultora boutique con sede en Portugal y reconocida por su experiencia en la ejecución de estrategia digital con low-code e IA.

A cargo de su socio director Frederico Mangas, Indigo se ha consolidado como un asesor de confianza para empresas que emprenden procesos complejos de transformación digital. La firma aprovecha la tecnología low-code, en particular la plataforma OutSystems, para desarrollar aplicaciones web y móviles colaborativas, soluciones optimizadas con IA y sistemas críticos para el negocio en múltiples sectores. Conocida por la velocidad y flexibilidad de sus servicios, Indigo se integra a la perfección en los ecosistemas de sus clientes, optimizando los activos existentes y habilitando nuevas aplicaciones y procesos que amplían y conectan las experiencias de los usuarios en todos los sistemas. Los servicios de la firma abarcan todo el ciclo de vida de la transformación, desde la ideación y el diseño de la experiencia de usuario (UX) hasta la implementación, el soporte y la optimización continua, todo ello con un enfoque pragmático centrado en resultados de negocio medibles.

“En Indigo, nuestro objetivo es conectar la estrategia con la ejecución mediante soluciones digitales inteligentes que ayuden a nuestros clientes a adaptarse, escalar e innovar”, comentó Frederico. “Combinamos la experiencia técnica con un sólido conocimiento del contexto empresarial, ayudando a las organizaciones a convertir sus ambiciones en resultados prácticos. Colaborar con Andersen Consulting nos permite amplificar este impacto, aportando nuestra experiencia a iniciativas de transformación en todo el mundo”.

“La especialización de Indigo en desarrollo low-code basado en IA aporta un valor agregado a nuestras capacidades de transformación tecnológica”, explicó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Frederico y su equipo aportan una mentalidad ágil y centrada en la entrega, que se alinea con nuestro enfoque de generar resultados medibles para nuestros clientes a través de la tecnología”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de primer nivel en consultoría, asesoramiento fiscal, legal, de valuación, movilidad global y asesoría en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

