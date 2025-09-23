-

Variational AI stringe una collaborazione con Merck per applicare l'AI generativa alla scoperta di farmaci

La collaborazione mira a scoprire e sviluppare nuovi farmaci a piccole molecole contro due target designati da Merck

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., azienda di AI generativa incentrata sulla scoperta di farmaci, oggi ha annunciato una collaborazione con Merck, nota come MSD al di fuori di Stati Uniti e Canada, per applicare la piattaforma Enki™ di Variational AI per progettare e ottimizzare nuovi candidati a piccole molecole contro due target non divulgati.

L'accordo prevede l'utilizzo da parte di Variational AI di una versione appositamente adattata della sua piattaforma Enki™ addestrata sui dati proprietari di Merck per generare e ottimizzare candidati a piccole molecole contro target terapeutici designati da Merck.

