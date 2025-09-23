アンダーセン、ポルトガルのインディゴと提携しテクノロジー分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ポルトガルに本社を置き、ローコードとAIを活用したデジタル戦略分野のノウハウで知られるブティックコンサルティング会社のインディゴと新たに提携し、テクノロジー変革分野を強化することを発表しました。

マネージングパートナーのフレデリコ・マンガス氏が率いるインディゴは、複雑なデジタル変革に取り組む企業にとって信頼できるアドバイザーとしての地位を確立しています。同社は、OutSystemsプラットフォームといったローコード技術を活用し、様々な業種におけるウェブおよびモバイルアプリケーション、AIを活用したソリューション、さらにビジネスクリティカルなシステムの構築を行っています。ソリューションの迅速かつ柔軟な導入で知られるインディゴは、顧客のエコシステムにシームレスに統合し、既存の資産を最適化しつつ、システム間のユーザーエクスペリエンスを拡張・連携させる新たなアプリケーションやプロセスを実現しています。同社のサービスは、アイデア創出やUX設計から導入、サポート、継続的な最適化まで、変革ライフサイクル全体を網羅しており、測定可能な成果にフォーカスして実践的アプローチで提供されます。

マンガス氏は、「インディゴの目標は、クライアントの適応力、拡張性、そしてイノベーションを支援するインテリジェントなデジタルソリューションを通じて、戦略を実行へと導くことです。当社は技術的ノウハウとビジネスコンテキストへの深い理解を組み合わせ、組織がその野心を具体的な成果へと転換できるよう支援しています。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、この効果をさらに高められ、世界中の変革イニシアチブに専門知識を提供することができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「インディゴのローコードとAIを活用した開発ノウハウは、当社のテクノロジー変革分野に付加価値をもたらします。フレデリコと彼のチームは、鋭敏でデリバリー重視のマインドセットを持ち、これはテクノロジーを通じてクライアントに測定可能な成果をもたらすという当社のアプローチと一致するものです」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

