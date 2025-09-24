ABSとペルソナAI、ヒューマノイド ロボットの造船所への導入で安全性と生産性を向上

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ABSとペルソナAIは、造船所の生産性と安全性を向上させるペルソナAIのヒューマノイド ロボット プラットフォームに関連して、その検査技術を開発する画期的な提携がMOU（覚書）として合意されたことを発表しました。

このイニシアチブは、一部NASAのロボットハンド技術をベースとしたペルソナAIのヒューマノイド ロボットを、造船所の様々な作業に適応させることを目指すものです。従来の産業用ロボットとは異なり、ヒューマノイド ロボットは、現在は人間の作業員が行っている造船所での作業に特化しており、これらのロボットは複雑で狭い空間、あるいは人間工学的に困難な空間においても柔軟性と機動性を発揮します。

ABSとペルソナAIは今回のMOUに基づき、造船における分類用データを収集する一連の共同開発プロジェクトで協力していきます。

最終的にこれは、デジタルおよび遠隔調査技術に必要なデータのタイプとその品質に関する新たなABS規格の開発をサポートすることになります。これらの規格は、将来のロボット設計だけでなく、認証およびコンプライアンスのためにロボットデータを収集、評価、適用する方法の理解にも役立つものと見られます。

ABS社長兼最高執行責任者のジョン・マクドナルドは、「ABSは、海事産業への新興技術の安全な統合を推進できることを誇りに思います。ペルソナAIとの今回の提携は、ヒューマノイド ロボットが造船所環境において複雑な作業を確実かつ安全に実行できるようにする規格と手順書の確立に関して、当社のイノベーションと安全性へのコミットメントを反映するものです。最先端のロボット技術とABSの認証および安全性に関する深いノウハウを組み合わせることで、造船業のよりスマートかつ安全な未来を築くことに貢献していきます」と述べています。

ペルソナAIのCEO兼共同創設者であるニック・ラドフォードは、「これは造船業界にとって決定的な瞬間といえます。海事基準に関して世界をリードするABSとの提携は、ヒューマノイド ロボットがもはや遠い概念ではなく、認証済みの現実への道を歩み始めていることを示しています。これは、造船業界における船の建造、イノベーション、そして競争のあり方をも変革することになるでしょう」と述べています。

このプロジェクトは、ABSがAIでのデータ評価とデータ品質に関して行なってきた多大な投資を活用します。『モデル、シミュレーション、デジタルツインの検証とバリデーション』は、こちらからダウンロードできます。

ABSは、海における技術革新の開発と応用を支援する世界的リーダーです。詳細はこちらをご覧ください。

ABSについて

ABSは船級サービスのグローバルリーダーとして、船舶および海洋業界の安全かつクリーンな未来の実現に注力しています。160年以上にわたり安全性と卓越性の基準を設定してきたABSは、クリーン技術、デジタル化、人工知能の分野でイノベーションを実現し、業界をリードする技術的なアドバイザリーサービスを提供しています。サーベイヤー、エンジニア、テクノロジーの専門家、サポートスタッフからなるグローバルネットワークを活かし、ABSは世界中の会員や顧客をはじめとする業界リーダーと連携し、海洋・オフショアアセットのライフサイクル全体にわたる革新的なソリューションを通じて、運用パフォーマンスにおける安全性の改善と効率性の向上に取り組んでいます。

ペルソナAIについて

テキサス州ヒューストンに本社を置く先駆的なロボット企業であるペルソナAl は、幅広い産業用途向けに専用設計されたインテリジェントな人型ロボットの開発の最前線に立っています。2024年に設立されたペルソナAIは、宇宙探査や深海探査など、過酷な環境向けに高度なロボットを開発してきた数十年にわたる豊富な経験を活用しています。この比類のないバックグラウンドにより、同社は革新的かつ堅牢なソリューションで、労働に関する現実世界の課題に対処することができます。詳細はwww.personainc.aiをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。