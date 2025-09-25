-

Hanshow consolida il proprio ecosistema globale grazie alla collaborazione con Glintt Life e con shopreme, per promuovere la digitalizzazione del commercio al dettaglio intelligente

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader globale nelle soluzioni digitali per il commercio elettronico al dettaglio, rafforza il proprio ecosistema globale grazie a collaborazioni strategiche che coniugano la competenza nei mercati locali con la tecnologia avanzata per il settore retail. Le partnership più recenti riuniscono Glintt, colosso iberico della tecnologia e della distribuzione nel comparto farmaceutico, e shopreme, leader nelle soluzioni di self checkout e smart cart. Più che di iniziative parallele, si tratta di rapporti che si inseriscono in un'architettura unificata in grado di mettere in connessione le etichette digitali di prezzatura, i media all'interno del punto vendita, l'innovazione nella fase del pagamento finale e i flussi di lavoro specifici del settore, per velocizzare su larga scala la digitalizzazione del commercio al dettaglio intelligente.

Tramite le sue aziende Pulso e Consoft, responsabile dei software farmaceutici gestionali Nixfarma e Farmatic, Glintt Life collega oltre 12.000 farmacie in tutta la Spagna con piattaforme a supporto di prescrizioni farmaceutiche, logistica e servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

info@hanshow.com

Industry:

Hanshow

Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

info@hanshow.com

More News From Hanshow

Riassunto: Hanshow e Delfi collaborano per espandere le rispettive soluzioni digitali in Europa

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader globale nelle soluzioni Electronic Shelf Labels (ESL) e per il commercio elettronico, e Delfi Technologies, pionieristica azienda danese attiva nella tecnologia per la vendita al dettaglio con decenni di esperienza nelle piattaforme ESL, oggi hanno annunciato una nuova collaborazione che segna l'inizio di una più stretta cooperazione mirata a espandere l'offerta ESL ai dettaglianti di tutta Europa e a velocizzare la prossima fase della trasformazione...

Riassunto: Hanshow e CGF con il workshop DDVC Springboard EU puntano i riflettori sulle reti di retail media e sull'innovazione in-store basata sull'AI

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondiale nelle soluzioni per la vendita digitale al dettaglio, in collaborazione con The Consumer Goods Forum (CGF), ha organizzato il workshop Data-Driven Value Chain (DDVC) Springboard EU che si è svolto il 28 agosto, dopo la cena di networking del 27 agosto, presso la sede di Hanshow Amsterdam. Il programma di alto livello ha riunito più di 30 figure importanti tra i poteri decisionali del settore del dettaglio, dei beni di largo consumo, dei media...

Riassunto: Hanshow presenta media nel settore retail e intelligence per negozi al 2025 CGF Global Summit

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, un leader globale nelle soluzioni digitali per la vendita al dettaglio, ha sottolineato la sua leadership nell'intelligenza artificiale, nell'IoT e nei media per il settore retail al 2025 Global Summit of the Consumer Good Forum (CGF) (Summit globale 2025 del forum per i beni di consumo), tenutosi dall'11 al 13 giugno a RAI Amsterdam. Dalla presentazione immersiva "Future Store" (Negozio del futuro) nella I-Zone alla moderazione di una delle tavole rotonde p...
Back to Newsroom