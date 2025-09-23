L'un des plus grands constructeurs internationaux de véhicules utilitaires, dont le siège social est situé en Suède, choisit HCLTech pour ses services de base numérique basés sur l'IA, renouvelant et élargissant ainsi son accord initial

STOCKHOLM ET NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique internationale de premier plan et l'un des principaux constructeurs mondiaux de camions, d'autobus, d'engins de chantier, de moteurs marins et industriels et de solutions de transport complètes, dont le siège social est situé à Göteborg, en Suède, a annoncé aujourd'hui avoir renouvelé son accord de transformation numérique de longue date avec une gamme de services élargie.

Dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel, HCLTech modernisera et renforcera les infrastructures informatiques du fabricant basé à Göteborg et transformera ses services de fondation numérique. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire de transformation des services pilotée par l’IA générative, AI Force, HCLTech fournira des services gérés basés sur plateforme, une hyper-automatisation et une observabilité full-stack. Les solutions alimentées par l’IA permettront un provisionnement des services informatiques en un clic, tout en contribuant à optimiser l’efficacité opérationnelle et à améliorer l’expérience des employés comme celle des clients. Les solutions d’HCLTech accéléreront les objectifs de durabilité du client en faisant progresser des pratiques informatiques responsables et efficientes.

« Nous sommes ravis d'être un partenaire de confiance dans le domaine de la transformation numérique et de contribuer à la stratégie de croissance de notre client. Nous sommes impatients de mettre à profit notre portefeuille complet de technologies pour bâtir une base numérique prête pour l'avenir », a déclaré Jagadeshwar Gattu, président, Digital Foundation Services, HCLTech.

« Nous sommes fiers de continuer à accompagner notre client dans son développement constant. Ce renouvellement et l'élargissement de notre champ d'action reflètent les bases solides que nous avons construites ensemble au fil des ans. L'extension de cet accord stratégique renforce encore davantage le leadership de HCLTech dans le secteur automobile international, qui figure parmi les principaux domaines de croissance de l'entreprise », a ajouté Pankaj Tagra, vice-président corporate de HCLTech.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 223 000 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe axées sur le numérique, l’ingénierie, le cloud et l’IA, alimentées par un vaste portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles aux industries suivantes : services financiers, fabrication, sciences de la vie et soins de santé, technologie et services, télécommunications et médias, vente au détail et produits de grande consommation, et services publics. Notre chiffre d’affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2025 s’est élevé à 14 milliards USD. Découvrez comment nous pouvons dynamiser votre développement sur le site hcltech.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.