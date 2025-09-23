-

Credo將在2025年歐洲光通訊會議上展示高效能低功耗光學AI連接解決方案

敬請蒞臨哥本哈根ECOC上的Credo攤位！前往C3432攤位與我們的光學團隊交流，進一步瞭解我們最近推出的超低功耗1.6T Bluebird DSP。

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供安全、高速連接解決方案以提升可靠性和能源效率的創新企業Credo Technology Group Holding Ltd (Credo) (NASDAQ: CRDO)將參展於2025年9月29日至10月1日在丹麥哥本哈根舉行的歐洲光通訊會議(ECOC)展覽會，在C3432攤位展示其最新的光學互連產品組合。Credo在攤位的現場示範將包括其1.6Tbps Bluebird光學數位訊號處理器(DSP)，該處理器支援每通道224Gbps的節能PAM4資料傳輸，適用于高頻寬、低延遲的AI網路。

Credo DSP與光學產品副總裁Chris Collins表示：「ECOC展覽會是全球頂尖產業盛會，匯聚光通訊領域力量以共同探索推動下一代網路演進的尖端技術。今年在ECOC，Credo將展示採用1.6Tbps和800Gbps光學DSP的收發器在能效方面的突破性成果。我們在功耗和效能方面的創新正在協助革新實現AI承諾所需的水平擴充架構。」

在2025年ECOC上，Credo將示範：

  • 最近推出的Bluebird DSP實現的超低功耗1.6T效能。
  • 由Credo Lark 850 DSP驅動、功耗低於10W的800G收發器。

Credo攤位位於貝拉中心C廳C3432號。如欲預約會議或產品示範，請聯絡sales@credosemi.com

Credo誠邀所有ECOC參會者蒞臨C3432攤位瞭解更多資訊。

如欲瞭解更多關於文中Credo產品的資訊，請點選此處，跳轉至對應的產品頁面。

關於Credo

Credo的使命是透過提供突破性解決方案重新定義高速連接，為下一代AI驅動的應用提供支援。我們致力於促成更快、更可靠、更節能且可擴充的解決方案，以滿足AI、雲端運算和超大規模網路不斷成長的需求。我們的創新技術在緩解系統頻寬瓶頸的同時，還能提升功耗、安全性和可靠性表現。我們的連接解決方案針對光電乙太網路應用進行了最佳化，涵蓋新興的100G（千兆位元每秒）、200G、400G、800G以及新興的1.6T（太位元每秒）埠市場。Credo的產品植基於自主研發的串列器/解串器(SerDes)和數位訊號處理器(DSP)技術。我們的產品線包括針對光通訊和線卡市場的積體電路(IC)、主動式電纜(AEC)以及SerDes小晶片。我們的智慧財產權(IP)解決方案主要包括SerDes IP授權業務。

如需瞭解更多資訊，請造訪 https://www.credosemi.com ，或在 LinkedIn 上關注Credo。

Credo及Credo標誌為Credo Technology Group Limited在美國及其他司法管轄區註冊之商標。本文所提及之其他所有商標均為其各自所有者之財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Diane Vanasse
diane.vanasse@credosemi.com

投資人連絡人
Dan O’Neil
dan.oneil@credosemi.com

