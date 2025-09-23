Andersen Consulting与Indigo深化技术能力合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Indigo签订新合作协议来拓展其技术转型能力。Indigo是一家总部位于葡萄牙的精品咨询公司，以凭借低代码和AI执行数字化战略的专业能力而著称。

在管理合伙人Frederico Mangas的领导下，Indigo已成为企业在复杂数字化转型过程中值得信赖的顾问。该公司利用低代码技术（尤其是OutSystems平台），在多个行业构建协作式Web和移动应用、AI增强型解决方案及关键业务系统。Indigo以交付速度和灵活性著称，能够无缝集成到客户生态系统中，在优化现有资产的同时支持新的应用程序和流程，从而扩展和连接跨系统的用户体验。该公司的服务覆盖从构思、用户体验设计到部署、支持和持续优化的完整转型生命周期，所有服务均以务实的方式交付，专注于可衡量的业务成果。

Frederico表示：“Indigo的目标是通过智能数字解决方案，将战略与执行结合起来，帮助客户适应、扩展和创新。我们将技术专长与对业务场景的深刻理解相结合，助力组织将宏伟抱负转化为实际成果。与Andersen Consulting的合作使我们能够扩大这种影响力，为全球的转型计划贡献我们的专业知识。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Indigo在低代码、AI驱动开发领域的专业优势，为我们的技术转型能力增添了宝贵的助力。Frederico及其团队拥有敏锐且专注于交付的思维模式，这与我们通过技术为客户带来可衡量成果的理念不谋而合。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。