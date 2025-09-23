ABS en Persona AI werken samen om mensachtige robotica naar scheepswerven te brengen, voor meer veiligheid en productiviteit

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Een baanbrekende samenwerking voor de ontwikkeling van inspectietechnologieën voor het humanoïde robotplatform van Persona AI, dat de productiviteit en veiligheid in scheepswerven verhoogt, werd vandaag officieel bekrachtigd met de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen ABS en Persona AI.

Het initiatie richt zich op het aanpassen van de humanoïde robots van Persona AI, die deels zijn gebaseerd op de robothandtechnologie van NASA, voor een reeks taken in scheepswerven. In tegenstelling tot traditionele industriële robots zijn humanoïde robots bij uitstek geschikt om te werken in scheepswerven die zijn ontworpen voor menselijke werknemers, omdat ze flexibiliteit en mobiliteit bieden in complexe, krappe of ergonomisch uitdagende ruimtes.

