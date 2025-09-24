ABS y Persona AI se asocian para acercar la robótica humanoide a los astilleros y mejorar la seguridad y la productividad

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Con un memorando de entendimiento, ABS y Persona AI formalizaron una colaboración innovadora para desarrollar tecnologías de inspección para la plataforma de robots humanoides de Persona AI, que aumenta la productividad y la seguridad en los astilleros

La iniciativa se propone adaptar los robots humanoides de Persona AI, parcialmente basados en la tecnología de manos robóticas de la NASA, para una serie de tareas en los astilleros. A diferencia de los robots industriales tradicionales, los robots humanoides se adaptan particularmente bien a las operaciones de los astilleros que desarrollan los trabajadores humanos, ya que ofrecen flexibilidad y movilidad en espacios complejos, confinados o ergonómicamente difíciles.

En el marco de este memorando de entendimiento, ABS y Persona AI colaborarán en una serie de proyectos de desarrollo conjunto, en particular, al recopilar datos para facilitar la clasificación durante la construcción de los buques.

En última instancia, promoverán el desarrollo de normas ABS nuevas para el tipo y la calidad de los datos necesarios para facilitar las técnicas de inspección digital y remota. Estas normas no solo servirán para orientar el diseño futuro de los robots, sino que también ayudarán a comprender cómo recopilar, evaluar y aplicar los datos robóticos con fines de certificación y cumplimiento.

"Para ABS es un orgullo estar a la vanguardia en el progreso de la integración segura de las tecnologías emergentes en la industria marítima", aseguró John McDonald, presidente y director de operaciones de ABS. "Esta colaboración con Persona AI refleja nuestro compromiso con la innovación y la seguridad, ya que trabajamos para establecer las normas y los protocolos que les permitirán a los robots humanoides realizar las tareas complejas de forma confiable y segura en el ámbito del astillero. Al combinar la robótica de vanguardia con la amplia experiencia de ABS en certificación y seguridad, lo que hacemos es contribuir a darle forma a un futuro más inteligente y seguro para la construcción naval".

"Esto marca un momento decisivo para la industria naval", señaló Nic Radford, director ejecutivo y cofundador de Persona AI. "La asociación con ABS, que es la autoridad mundial en normas marítimas, demuestra que la robótica humanoide ya no es un concepto lejano, sino que va camino a ser una realidad certificada, destinada a transformar la forma en que esta industria construye, innova y compite".

El proyecto aprovechará la amplia inversión que ha hecho ABS en la evaluación de los datos y su calidad mediante IA. Para descargar la Verificación y validación de modelos, simulaciones y gemelos digitaleshaga clic aquí.

ABS es líder mundial en la promoción del desarrollo y la aplicación de la innovación tecnológica en el mar. Consulte más información aquí.

Acerca de ABS

La ABS, líder mundial en servicios de clasificación, se centra en ofrecer un futuro más seguro y limpio para las industrias marítima y costa afuera. Durante más de 160 años, la ABS ha marcado los estándares de seguridad y excelencia y sigue innovando en los campos de la tecnología limpia, la digitalización y la inteligencia artificial, proporcionando servicios de asesoría técnica líderes en la industria. Con una red global de inspectores, ingenieros, especialistas en tecnología y personal de apoyo, la ABS trabaja con referentes de la industria, incluidos sus miembros y clientes de todo el mundo, para mejorar la seguridad en el rendimiento operativo y la eficiencia con soluciones innovadoras para el ciclo de vida completo de los activos marítimos y costa afuera.

Acerca de Persona AI

Persona Al, una empresa pionera en robótica con sede en Houston, Texas, se ha colocado a la vanguardia del desarrollo de robots humanoides inteligentes diseñados específicamente para una amplia gama de aplicaciones industriales. Fundada en 2024, Persona Al aprovecha un legado sofisticado de conocimientos, adquiridos a lo largo de varias décadas de experiencia en la creación de robótica sofisticada para entornos exigentes, como la exploración espacial y oceánica. Esta trayectoria sin igual permite a la empresa superar los desafíos laborales del mundo real con soluciones innovadoras y sólidas. Más información en www.personainc.ai.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.