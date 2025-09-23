Andersen Consulting vertieft seine Technologiekompetenz mit Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Fähigkeiten in der Technologietransformation durch eine neue Kooperationsvereinbarung mit Indigo, einer Boutique-Beratungsfirma mit Sitz in Portugal, die für ihre Expertise in der Realisierung digitaler Strategien mit Low-Code- und KI-Lösungen anerkannt ist.

Unter der Leitung von Managing Partner Frederico Mangas hat sich Indigo als Berater etabliert, dem Unternehmen auf ihren komplexen Wegen zur digitalen Transformation vertrauen. Indigo nutzt Low-Code-Technologie und insbesondere die OutSystems-Plattform für den Aufbau von kollaborativen Web- und Mobilanwendungen, KI-gestützten Lösungen und geschäftskritischen Systemen in zahlreichen Branchen. Die Firma, bekannt für ihre Liefergeschwindigkeit und -flexibilität, fügt sich nahtlos in Kunden-Ökosysteme ein und optimiert nicht nur vorhandene Ressourcen, sondern ermöglicht auch neue Anwendungen und Prozesse, die Benutzererfahrungen systemübergreifend erweitern und miteinander verbinden. Die Dienstleistungen der Firma erstrecken sich auf den gesamten Transformations-Lebenszyklus, von der Ideenbildung und dem User Experience Design (UX Design) bis zum Praxiseinsatz, zum Support und zur kontinuierlichen Optimierung, wobei alles mit einem pragmatischen Ansatz geliefert wird, der auf messbare Geschäftsergebnisse fokussiert ist.

“Wir bei Indigo verfolgen das erklärte Ziel, eine Brücke zwischen Strategie und Umsetzung zu schlagen, und zwar durch intelligente digitale Lösungen, die unsere Kunden helfen, sich anzupassen, zu skalieren und innovativ zu sein”, sagte Frederico. “Wir kombinieren technische Expertise mit einem tiefgreifenden Verständnis von geschäftlichem Kontext und unterstützen die Anwenderorganisationen dabei, Ambitionen in praktische Ergebnisse umzusetzen. Die Kooperation mit Andersen Consulting eröffnet uns die Möglichkeit, diese Wirkung zu verstärken, indem wir unsere Expertise zu Transformationsinitiativen weltweit beisteuern.”

“Die Spezialisierung von Indigo auf Low-Code- und KI-gestützte Entwicklung fügt unseren Fähigkeiten in der Technologietransformation eine wertvolle Ebene hinzu”, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. “Frederico und sein Team bringen eine scharfe und auf Lieferung fokussierte Denkweise ein, die ganz auf unseren Ansatz abgestimmt ist, messbare Ergebnisse für die Kunden durch Technologie zu erzielen.”

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die über ihre Mitgliedsunternehmen und Partnerfirmen weltweit Beratungslösungen anbietet.

