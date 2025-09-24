ABS e Persona AI fazem parceria para levar robótica humanoide a estaleiros, e elevar a segurança e produtividade

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Uma cooperação inovadora para desenvolver tecnologias de inspeção para a plataforma de robôs humanoides da Persona AI, que aumenta a produtividade e a segurança em estaleiros, foi formalizada hoje com a assinatura de um memorando de entendimento entre a ABS e a Persona AI.

A iniciativa irá se concentrar na adaptação de robôs humanoides da Persona AI, baseados em parte na tecnologia de mãos robóticas da NASA, para uma gama de tarefas em estaleiros. Ao contrário dos robôs industriais tradicionais, os robôs humanoides são especialmente adequados para operar em estaleiros projetados para trabalhadores humanos, oferecendo flexibilidade e mobilidade em espaços complexos, confinados ou ergonomicamente desafiadores.

Conforme o memorando de entendimento, a ABS e a Persona AI irão cooperar em uma série de projetos de desenvolvimento conjunto, ao recopilar dados para dar suporte à classificação durante a construção de navios.

Em última análise, irá respaldar o desenvolvimento de novos padrões da ABS para os tipos e a qualidade dos dados necessários, a fim de suportar técnicas de levantamento digital e remoto. Estes padrões não apenas irão orientar o futuro projeto de robôs, mas também ajudar a entender como coletar, avaliar e aplicar dados robóticos para fins de certificação e conformidade.

“A ABS sente orgulho de liderar o caminho para o avanço da integração segura de tecnologias emergentes na indústria marítima", disse John McDonald, Presidente e Diretor de Operações da ABS. "Esta cooperação com a Persona AI reflete nosso compromisso com a inovação e a segurança, enquanto trabalhamos para estabelecer os padrões e protocolos que irão possibilitar que robôs humanoides executem tarefas complexas de modo confiável e seguro em ambientes de estaleiros. Ao combinar robótica de ponta com a profunda experiência da ABS em certificação e segurança, ajudamos a moldar um futuro mais inteligente e seguro para a construção naval."

"Este é um momento decisivo para a indústria da construção naval", disse Nic Radford, Diretor Executivo e Cofundador da Persona AI. "A parceria com a ABS, autoridade mundial em padrões marítimos, demonstra que a robótica humanoide não é mais um conceito distante, mas sim um caminho rumo à realidade certificada, pronta para transformar o modo como esta indústria constrói, inova e compete."

O projeto irá alavancar o amplo investimento da ABS em avaliação de dados por IA e qualidade dos mesmos. Uma cópia da Verificação e Validação de Modelos, Simulações e Gêmeos Digitais está disponível para baixar aqui.

A ABS é líder mundial no apoio ao desenvolvimento e à aplicação de inovação tecnológica no mar. Mais informações estão disponíveis aqui.

Sobre a ABS

A ABS, líder global em serviços de classificação, tem como compromisso impulsionar um futuro mais seguro e sustentável para os setores marítimo e offshore. Há mais de 160 anos, a ABS estabelece padrões de segurança e excelência, mantendo-se na vanguarda da inovação em tecnologia limpa, digitalização e inteligência artificial, além de oferecer serviços de consultoria técnica de referência mundial. Com uma rede global de inspetores, engenheiros, especialistas em tecnologia e equipes de suporte, a ABS colabora com líderes do setor – incluindo membros e clientes em todo o mundo – para fortalecer a segurança, otimizar o desempenho operacional e promover a eficiência ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos marítimos e offshore.

Sobre a Persona AI

A Persona Al, empresa pioneira em robótica com sede em Houston, Texas, está na vanguarda do desenvolvimento de robôs humanoides inteligentes projetados especificamente para uma ampla gama de aplicações industriais. Fundada em 2024, a Persona Al conta com uma rica herança de experiência, fruto de décadas de experiência em criar robótica sofisticada para ambientes exigentes, incluindo exploração espacial e de águas profundas. Esta experiência incomparável permite que a empresa enfrente desafios trabalhistas do mundo real com soluções inovadoras e robustas. Saiba mais em www.personainc.ai.

