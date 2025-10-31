Hanshow renforce son écosystème mondial en s’associant à Glintt Life et shopreme pour accélérer la digitalisation du commerce intelligent

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondial des solutions digitales pour le commerce de détail, poursuit le développement de son écosystème international à travers de nouveaux partenariats stratégiques alliant expertise du marché local et technologies de pointe. Ces collaborations avec Glintt, acteur majeur de la technologie et de la distribution dans le secteur pharmaceutique ibérique, et shopreme, fournisseur de référence en solutions de self-checkout et de chariots connectés, s’intègrent dans une architecture unifiée reliant tarification digitale, média en magasin, innovation en matière d’encaissement et solutions sectorielles, afin d’accélérer la digitalisation du commerce intelligent à grande échelle.

À travers ses filiales Pulso et Consoft, éditrices des logiciels de gestion officinale Nixfarma et Farmatic, Glintt Life connecte plus de 12 000 pharmacies en Espagne, en couvrant les besoins en prescription, logistique et services. Grâce à cette présence solide et à son expertise reconnue dans la digitalisation du secteur de la santé, Glintt Life devient un partenaire de confiance pour introduire les innovations retail de Hanshow dans le circuit pharmaceutique.

« Notre partenariat avec Hanshow nous permet d’intégrer des outils de vente au détail intelligents aux pharmacies, transformant ainsi la façon dont les professionnels de santé servent les patients avec efficacité et personnalisation », déclare Luis Esgueva, directeur général de Glintt Global et responsable de l’activité pharmacie de Glintt Life en Espagne.

L’écosystème de self-checkout unifié de shopreme, déjà déployé dans plus de 2 000 magasins dans le monde, vient compléter les tablettes chariots connectés et les solutions de média en magasin de Hanshow grâce à son logiciel Snap Cart. Pour les distributeurs, cela se traduit par une solution évolutive, simple à déployer, conforme au RGPD, qui réduit la démarque, améliore l’expérience client et ouvre de nouvelles opportunités de monétisation via les médias en point de vente.

« En unissant nos forces avec Hanshow, nous concevons un modèle d’encaissement prêt pour l’avenir, combinant confort client, efficacité opérationnelle et nouvelles capacités média en magasin », explique Nico Müller, CCO de shopreme.

L’approche écosystémique de Hanshow s’étend à plusieurs régions et catégories grâce à des partenariats durables avec des leaders locaux et des innovateurs spécialisés. En Europe du Sud, ICS Karafyllis S.A. fournit des solutions fiscales et de POS en Grèce et à Chypre ; à l’échelle européenne, Shop&Roll apporte des solutions de transport de courses, de merchandising visuel et d’équipement POS, reconnues pour leur design durable ; au Moyen-Orient, Arab Mechanical Engineers accompagne les distributeurs dans l’adoption et le déploiement de technologies digitales en magasin.

Aux côtés de Glintt Life et shopreme, ces partenaires forment un réseau interconnecté permettant une adaptation rapide aux marchés locaux, une création de valeur mutuelle et une mise en œuvre accélérée pour les retailers du monde entier.

« Nous sommes ravis de développer cet écosystème aux côtés de partenaires tels que Glintt Life et shopreme en Europe, ICS Karafyllis S.A. en Grèce et à Chypre, Shop&Roll sur les marchés européens, Arab Mechanical Engineers au Moyen-Orient et d’autres innovateurs régionaux », déclare Liangyan Li, Vice-Président Executive de Hanshow.

« En alliant la portée locale aux capacités numériques de Hanshow, de l’étiquette électronique aux supports en magasin en passant par le paiement simplifié, nous aidons les détaillants à réduire leurs coûts, à améliorer leur efficacité et à accélérer une transformation durable et centrée sur le client sur le marché mondial. »

À propos de Glintt Life

Glintt Life, marque de Glintt Global dédiée au secteur de la santé, est le leader ibérique des technologies de la santé. Engagée dans un écosystème de santé connecté et mondial, elle accompagne les professionnels de santé dans leur mission : améliorer la qualité de vie des citoyens. Forte de plus de 30 ans d’expertise dans le secteur de la santé et d’une gamme complète de services pour les secteurs pharmaceutique et hospitalier, Glintt Life développe, met en œuvre et accompagne une large gamme de services et de solutions dans plus de 14 000 pharmacies et 430 hôpitaux au Portugal et en Espagne.

Forte de sa solide expertise interne et de ses investissements constants dans des technologies performantes et émergentes, Glintt Life connecte technologiquement tout ce qui touche à la santé.

Parce que la santé est primordiale, et que tout dans la santé doit être connecté.

Glintt Life. Care for tomorrow

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : glinttlife.com

À propos de shopreme

shopreme est un fournisseur leader de solutions de paiement en libre-service, proposant une gamme complète de technologies innovantes pour améliorer l’expérience d’achat. Avec des solutions telles que Scan & Go, SCO, AI-based Loss Prevention et Smart Cart, shopreme révolutionne la façon dont les clients achètent et paient dans les magasins physiques, dans plus de 2 000 magasins à travers le monde. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.

À propos de Hanshow

Hanshow est un leader mondial dans le développement et la fabrication d’étiquettes électroniques pour les rayons et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Les solutions de Hanshow ont fourni des services à un grand nombre de magasins dans plus de 70 pays et régions, les aidant à harmoniser les opérations, à optimiser les stratégies de prix et à offrir aux clients une expérience plus personnalisée. En savoir plus : www.hanshow.com