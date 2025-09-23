ABS und Persona AI gehen Partnerschaft ein, um humanoide Robotik in Werften einzuführen und so Sicherheit und Produktivität zu verbessern

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Eine bahnbrechende Zusammenarbeit zur Entwicklung von Inspektionstechnologien für die humanoide Roboterplattform von Persona AI, die die Produktivität und Sicherheit in Werften verbessert, wurde heute mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen ABS und Persona AI offiziell besiegelt.

Die Initiative konzentriert sich auf die Anpassung der humanoiden Roboter von Persona AI, die teilweise auf der Roboterhandtechnologie der NASA basieren, für eine Reihe von Aufgaben in Werften. Im Gegensatz zu herkömmlichen Industrierobotern eignen sich humanoide Roboter besonders für den Einsatz in Werften, die für menschliche Arbeiter konzipiert sind, da sie Flexibilität und Mobilität in komplexen, beengten oder ergonomisch anspruchsvollen Räumen bieten.

Im Rahmen der Absichtserklärung werden ABS und Persona AI bei einer Reihe gemeinsamer Entwicklungsprojekte zusammenarbeiten und Daten sammeln, um die Klassifizierung während des Schiffsbaus zu unterstützen.

Letztendlich wird es die Entwicklung neuer ABS-Standards für die Art und Qualität der Daten unterstützen, die zur Unterstützung digitaler und ferngesteuerter Vermessungstechniken erforderlich sind. Diese Standards werden nicht nur als Leitfaden für die zukünftige Roboterkonstruktion dienen, sondern auch zum Verständnis beitragen, wie Roboterdaten für Zertifizierungs- und Konformitätszwecke erfasst, ausgewertet und angewendet werden können.

„ABS ist stolz darauf, eine Vorreiterrolle bei der sicheren Integration neuer Technologien in die Schifffahrtsindustrie zu übernehmen“, sagte John McDonald, President und Chief Operating Officer von ABS. „Diese Zusammenarbeit mit Persona AI spiegelt unser Engagement für Innovation und Sicherheit wider, da wir daran arbeiten, Standards und Protokolle zu etablieren, die es humanoiden Robotern ermöglichen, komplexe Aufgaben in Werftumgebungen zuverlässig und sicher auszuführen. Durch die Kombination modernster Robotik mit dem umfassenden Know-how von ABS in den Bereichen Zertifizierung und Sicherheit tragen wir dazu bei, eine intelligentere und sicherere Zukunft für den Schiffbau zu gestalten."

„Dies ist ein entscheidender Moment für die Schiffbauindustrie“, sagte Nic Radford, CEO und Mitbegründer von Persona AI. „Die Partnerschaft mit ABS, der weltweit führenden Autorität für maritime Standards, zeigt, dass humanoide Robotik kein fernes Konzept mehr ist, sondern auf dem Weg zur zertifizierten Realität ist und die Art und Weise verändern wird, wie diese Branche baut, innoviert und im Wettbewerb steht.“

Das Projekt wird die umfangreichen Investitionen von ABS in die KI-Auswertung von Daten und Datenqualität nutzen. Eine Kopie von Verification and Validation of Models, Simulations, and Digital Twins kann hier heruntergeladen werden.

ABS ist weltweit führend in der Unterstützung der Entwicklung und Anwendung technologischer Innovationen auf See. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungsdienstleistungen, hat sich zum Ziel gesetzt, eine sicherere und sauberere Zukunft für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie zu schaffen. Seit über 160 Jahren setzt ABS Standards für Sicherheit und Exzellenz und treibt weiterhin Innovationen in den Bereichen saubere Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz voran, wobei es branchenführende technische Beratungsdienstleistungen anbietet. Mit einem globalen Netzwerk aus Gutachtern, Ingenieuren, Technologiespezialisten und Support-Mitarbeitern arbeitet ABS mit Branchenführern, darunter seinen Mitgliedern und Kunden auf der ganzen Welt, zusammen, um die Sicherheit im Betrieb und die Effizienz mit innovativen Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Schiffs- und Offshore-Anlagen zu verbessern.

Über Persona AI

Persona Al, ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Sitz in Houston, Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind. Persona Al wurde 2024 gegründet und stützt sich auf ein umfangreiches Fachwissen, das aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung hochentwickelter Robotik für anspruchsvolle Umgebungen, darunter Weltraum- und Tiefseeforschung, stammt. Dieser einzigartige Hintergrund ermöglicht es dem Unternehmen, reale Herausforderungen im Arbeitsbereich mit innovativen und robusten Lösungen anzugehen. Erfahren Sie mehr unter www.personainc.ai.

