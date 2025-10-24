Hanshow refuerza su ecosistema internacional al asociarse con Glintt Life y shopreme para fomentar la digitalización del comercio minorista inteligente

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, líder internacional en soluciones digitales para el comercio minorista, está ampliando su ecosistema internacional mediante colaboraciones estratégicas que combinan la experiencia en los mercados locales con tecnología avanzada para el comercio minorista. Las últimas colaboraciones unen a Glintt, una importante empresa de tecnología y distribución en el sector farmacéutico de la Península Ibérica, y shopreme, un proveedor líder de soluciones de autopago y carritos inteligentes. En lugar de iniciativas paralelas, estas asociaciones se integran en una arquitectura que conecta la fijación de precios digitales, los medios de comunicación en tienda, la innovación en el proceso de pago y los flujos de trabajo específicos del sector para acelerar la digitalización inteligente del comercio minorista a gran escala.

A través de sus empresas Pulso y Consoft, responsables del software de administración de farmacias Nixfarma y Farmatic, Glintt Life conecta a más de 12 000 farmacias de toda España con plataformas que ofrecen servicios de prescripción, logística y otros. Esta importante presencia, combinada con la trayectoria de Glintt Life en la digitalización de la asistencia sanitaria, posiciona a la marca como un socio de confianza para llevar las innovaciones minoristas de Hanshow al sector farmacéutico. «Nuestra colaboración con Hanshow nos permite incorporar herramientas inteligentes para el comercio minorista de las farmacias y transformar la forma en la que los proveedores de atención sanitaria atienden a los pacientes con eficiencia y personalización», afirmó Luis Esgueva, ejecutivo de Glintt Global y responsable del departamento de farmacia Glintt Life en España.

El ecosistema unificado de autopago de shopreme, implementado en más de 2000 tiendas de todo el mundo, complementa las tablets inteligentes para carritos y los medios de comunicación en tienda de Hanshow con su software Snap Cart. Para los minoristas, el resultado es un sistema listo para actualizar, ampliable y que cumple con el RGPD, lo que reduce las pérdidas, mejora la experiencia de compra y ofrece nuevas oportunidades de monetización de los medios minoristas. «Al unir fuerzas con Hanshow, creamos un modelo de caja preparado para el futuro que combina la comodidad del cliente con la eficiencia operativa y nuevas funciones multimedia en tienda», afirma Nico Müller, director comercial de shopreme.

El enfoque del ecosistema de Hanshow se extiende a través de distintas regiones y categorías gracias a las duraderas asociaciones con dirigentes locales e innovadores especializados. En el sur de Europa, ICS Karafyllis S.A. ofrece soluciones fiscales y servicios de punto de venta en Grecia y Chipre; en toda Europa, Shop&Roll proporciona innovación y diseño sostenible para espacios comerciales y transforman la experiencia de compra con equipos de transporte, soluciones de visual merchandising para el punto de venta que combinan funcionalidad, diseño y sostenibilidad; en Oriente Medio, Arab Mechanical Engineers permite a los minoristas adoptar y ampliar las tecnologías digitales en tienda. Junto con Glintt Life y shopreme, estos socios operan como puntos conectados en una única red, lo que les permite localizarse rápidamente, aumentar su rentabilidad y reducir el tiempo necesario para generar un impacto en los minoristas de todo el mundo.

«Estamos muy contentos de promover este ecosistema junto con socios como Glintt Life y shopreme en Europa, ICS Karafyllis S.A. en Grecia y Chipre, Shop&Roll en los mercados europeos, Arab Mechanical Engineers en Oriente Medio y otros innovadores regionales», afirmó Liangyan Li, vicepresidente senior de Hanshow. «Al unir el alcance local con las funciones digitales de Hanshow, desde etiquetas electrónicas y medios de comunicación en tienda hasta un proceso de pago fluido, estamos ayudando a los minoristas a reducir costes, mejorar la eficiencia y acelerar una transformación sostenible y centrada en el cliente en todo el mercado internacional».

Acerca de Glintt Life

Glintt Life, una marca de Glintt Global dedicada al sector sanitario, es líder en la Península Ibérica en tecnología sanitaria. Comprometida con un ecosistema sanitario conectado e internacional, ayuda a los profesionales de la salud a cumplir su objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con más de 30 años de experiencia en el sector sanitario y una oferta integral para los sectores farmacéutico y hospitalario, Glintt Life desarrolla, implementa y ofrece asistencia para una amplia gama de servicios y soluciones a más de 14 000 farmacias y 430 hospitales en Portugal y España.

Basándose en la amplia experiencia interna de la empresa y en su constante inversión en tecnologías potentes y emergentes, Glintt Life conecta desde un punto de vista tecnológico todo lo relacionado con la salud.

Porque la salud lo es todo, y todo lo relacionado con la salud debe estar conectado.

Glintt Life. Care for tomorrow

Más información: glinttlife.com

Acerca de shopreme

shopreme es un proveedor líder de soluciones de autopago que ofrece una amplia gama de tecnologías innovadoras para mejorar la experiencia de compra del comercio minorista. Con soluciones como Scan & Go, SCO, prevención de pérdidas basada en IA y Smart Cart, shopreme está revolucionando la forma en que los clientes compran y pagan en las tiendas físicas, en más de 2000 tiendas de todo el mundo. Para obtener más información, haga clic aquí.

Acerca de Hanshow

Hanshow es líder internacional en el desarrollo y la fabricación de etiquetas electrónicas para estantes y soluciones digitales para tiendas. La empresa ofrece a los clientes una serie de propuestas de IoT personalizados y soluciones digitales para tiendas que proporcionan información centrada en el cliente. Las soluciones de Hanshow han prestado sus servicios a un gran número de tiendas en más de 70 países y regiones y les han ayudado a optimizar sus operaciones, mejorar sus estrategias de precios y ofrecer a los clientes una experiencia más personalizada. Más información: www.hanshow.com