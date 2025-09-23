Infobip en Oracle werken samen om klantgesprekken te transformeren met WhatsApp- en sms-integratie

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Infobip, een wereldwijd cloudcommunicatieplatform en partner van Oracle, en Oracle hebben de mogelijkheden van Oracle Fusion Cloud Service uitgebreid met de directe integratie van WhatsApp en sms-berichten. Met de integratie die beschikbaar is op Oracle Cloud Marketplace kunnen bedrijven rijkere, interactievere klantervaringen te leveren door klanten te betrekken bij populaire berichtkanalen.

Omdat klanten steeds meer directe, persoonlijke interacties verwachten via de kanalen van hun voorkeur, verbetert deze nieuwe integratie de bestaande communicatiemogelijkheden van Oracle Cloud Service. Door WhatsApp en sms aan Live Chat toe te voegen kunnen bedrijven klantinteracties in één gestroomlijnde serviceomgeving samenbrengen.

