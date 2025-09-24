ABS與Persona AI合作將人形機器人引進造船廠，提升安全性與生產力

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ABS與Persona AI今日簽署合作備忘錄，正式啟動一項突破性合作，旨在為Persona AI的人形機器人平台開發檢測技術，以提升造船廠的生產力和安全性。

該計畫將專注於適配Persona AI的人形機器人，使其能夠執行一系列造船廠任務。這些機器人部分採用了NASA的機械手技術。與傳統工業機器人不同，人形機器人特別適合在為人類工人設計的造船廠中作業，可在複雜、狹窄或人體工學要求高的空間中提供靈活性和機動性。

根據合作備忘錄，ABS與Persona AI將合作展開一系列共同開發專案，蒐集資料以支援船舶建造過程中的入級認證。

最終，該合作將協助制定新的ABS標準，規範支援數位化和遠端勘測技術所需的資料類型和品質。這些標準不僅將指導未來的機器人設計，還將協助理解如何蒐集、評估和應用機器人資料以滿足認證與法規遵循要求。

ABS總裁兼營運長John McDonald表示：「ABS很驕傲能在推動新興技術安全整合到海事產業方面發揮引領作用。與Persona AI的合作體現了我們對創新和安全的承諾，我們正致力於制定標準和協議，使人形機器人能夠在造船廠環境中可靠、安全地執行複雜任務。透過將尖端機器人技術與ABS在認證和安全領域的深厚專業知識相結合，我們正協助塑造更智慧、更安全的造船業未來。」

Persona AI執行長兼共同創辦人Nic Radford表示：「這是造船產業的決定性時刻。與全球海事標準權威機構ABS合作，顯示人形機器人已不再是遙不可及的概念，而是正朝著獲得認證的現實邁進，必將改變該產業的建造、創新和競爭方式。」

該專案將充分利用ABS在資料和資料品質AI評估方面的大量投入。《模型、模擬與數位分身的驗證與確認》(Verification and Validation of Models, Simulations, and Digital Twins)副本可在此處下載。

ABS是支援海上技術創新開發與應用的全球領導者。更多資訊可在此處查詢。

關於ABS

ABS是入級服務的全球領導者，專注于為海運和近海產業打造更安全、更潔淨的未來。160多年來，ABS一直為安全和卓越設定標準，並在潔淨技術、數位化和人工智慧領域持續創新，提供業界首屈一指的技術顧問服務。ABS擁有由驗船師、工程師、技術專家和支援人員組成的全球網路，與包括全球會員和客戶在內的產業領導者合作，透過為海運和近海資產的整個生命週期提供創新解決方案，提高操作效能和效率方面的安全性。

關於Persona AI

Persona AI是一家總部位於德州休士頓的先鋒機器人公司，在開發專為各種工業應用設計的智慧人形機器人方面居於領先地位。Persona Al成立於2024年，憑藉數十年來為太空和深海探索等嚴苛環境打造精密機器人的經驗，累積了豐富的專業知識。憑藉這一無與倫比的背景，公司能夠透過創新且強大的解決方案因應真實世界的勞動力挑戰。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.personainc.ai。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。