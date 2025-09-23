Een van 's werelds grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, met hoofdkantoor in Zweden, kiest voor HCLTech voor AI-gestuurde digitale basisdiensten en verlengt en breidt zo de oorspronkelijke overeenkomst uit.

STOCKHOLM & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf en een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtwagens, bussen, bouwmachines, scheeps- en industriële motoren en uitgebreide transportoplossingen, met hoofdkantoor in Göteborg, Zweden, heeft vandaag aangekondigd dat zij hun langlopende overeenkomst voor digitale transformatie hebben verlengd met een uitgebreidere dienstverlening.

Onder een nieuw meerjarig contract zal HCLTech de IT-infrastructuur van de in Göteborg gevestigde fabrikant verbeteren en moderniseren en zijn digitale basisdiensten transformeren. Door gebruik te maken van zijn gepatenteerde GenAI-geleide servicetransformatieplatform, AI Force, zal HCLTech platformgebaseerde beheerde services, hyperautomatisering en full-stack observatie leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.