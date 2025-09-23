-

Een van 's werelds grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, met hoofdkantoor in Zweden, kiest voor HCLTech voor AI-gestuurde digitale basisdiensten en verlengt en breidt zo de oorspronkelijke overeenkomst uit.

STOCKHOLM & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf en een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtwagens, bussen, bouwmachines, scheeps- en industriële motoren en uitgebreide transportoplossingen, met hoofdkantoor in Göteborg, Zweden, heeft vandaag aangekondigd dat zij hun langlopende overeenkomst voor digitale transformatie hebben verlengd met een uitgebreidere dienstverlening.

Onder een nieuw meerjarig contract zal HCLTech de IT-infrastructuur van de in Göteborg gevestigde fabrikant verbeteren en moderniseren en zijn digitale basisdiensten transformeren. Door gebruik te maken van zijn gepatenteerde GenAI-geleide servicetransformatieplatform, AI Force, zal HCLTech platformgebaseerde beheerde services, hyperautomatisering en full-stack observatie leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer details contact op met:

Meredith Bucaro, Noord- en Zuid-Amerika
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com

Industry:

HCL Technologies Limited

NSE:HCLTECH
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Neem voor meer details contact op met:

Meredith Bucaro, Noord- en Zuid-Amerika
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com

More News From HCL Technologies Limited

Samenvatting: HCLTech en Thought Machine werken samen om AI en cloudgestuurde transformatie van banken te versnellen

LONDEN & NEW YORK & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, heeft vandaag een wereldwijd partnerschap aangekondigd met Thought Machine, een pionier op het gebied van cloud-native banktechnologie, om de modernisering van banken wereldwijd te versnellen. De samenwerking is erop gericht banken in staat te stellen snel te veranderen van verouderde systemen en kaders in intelligente, autonome financiële instellingen die worden aangestuurd door AI en c...

Samenvatting: ASISA werkt samen met HCLTech om digitale transformatie en expansie in Iberia te stimuleren

MADRID & LONDEN & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, is door ASISA,, een prominente zorgverzekeraar in Spanje, gekozen als strategische IT-partner om de bedrijfstransformatie en -expansie in Iberia te versnellen. Deze samenwerking is bedoeld om ASISA's digitale transformatie te versnellen en zo de ervaring voor zijn 2,2 miljoen klanten te verbeteren en het bedrijf het voortouw te laten nemen wat betreft in innovatie in de regio. HCLTech zal...

Samenvatting: E.ON verdiept haar partnerschap met HCLTech om transformatie gebaseerd op producten te versnellen

FRANKFURT, Duitsland & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een vooraanstaand internationaal technologiebedrijf, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met E.ON, een van de grootste energiemaatschappijen van Europa met een distributienetwerk van 1,6 miljoen kilometer en om en bij 47 miljoen klanten. Hiermee wordt HCLTech een belangrijke partner voor het continue cloudtraject van E.ON. Onder het nieuwe meerjarige akkoord zal HCLTech een nieuwe privécloud tot stand brengen en globa...
Back to Newsroom