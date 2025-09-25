El Coop Group amplía la presencia de Blue Yonder para mejorar su estrategia centrada en el cliente

BASILEA, Suiza y DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Ante los rápidos cambios en el comportamiento de los consumidores, las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones inflacionarias, los minoristas deben tomar decisiones rápidas para satisfacer la demanda de los clientes. Por eso, el Coop Group, minorista líder en Suiza y actual cliente de Blue Yonder, ha ampliado la implementación de la solución de Blue Yonder para la administración de categorías para incluir también a Jumbo, la cadena de hipermercados de bricolaje (DIY) de Coop. Esta iniciativa se basa en el uso que la empresa ya hace de la solución de Blue Yonder para la administración de categorías en la red de supermercados Coop, que se remonta a 2018.