Variational AI gaat samenwerking aan met Merck om generatieve AI toe te passen op het ontdekken van medicijnen

VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, Inc., een generatief AI-bedrijf dat zich bezighoudt met het ontdekken van geneesmiddelen, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Merck, buiten de Verenigde Staten en Canada bekend als MSD. Met de samenwerking wordt het Enki™-platform van Variational AI gebruikt voor het ontwerpen en optimaliseren van nieuwe kandidaat-kleine moleculen tegen twee niet nader genoemde doelwitten.

In het kader van de overeenkomst zal Variational AI een verfijnde versie van zijn Enki™-platform gebruiken, dat is getraind op basis van Merck's eigen gegevens, om kleine molecuulkandidaten te genereren en te optimaliseren voor door Merck aangewezen therapeutische doelwitten.

